Hart van Hapert moet voor leven zorgen

HAPERT - MFA Hart van Hapert is de naam van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hapert. Maandagmiddag werd symbolisch de ‘eerste steen’ gelegd en de naam van het gebouw onthuld.

Boor- en andere bouwgeluiden zijn er te horen op het bouwterrein aan de Oude Provincialeweg en de Kerkstraat in Hapert. Er wordt druk gewerkt aan de MFA in het dorp. Ondertussen krijgen aanwonenden en toekomstige gebruikers van het pand een rondleiding over het terrein.

6500 vierkante meter

Ze kunnen onder andere lopen op de plek waar het podium van gemeenschapshuis Den Tref komt en zien waar de lokalen van basisschool het Palet komen. Het gebouw, waar ook de kerk onderdeel van uitmaakt, is met alle verdiepingen zo’n 6500 vierkante meter groot als het af is.

Maandagmiddag legde wethouder Davy Jansen samen met betrokkenen van het eerste uur Gerard Smetsers, Frits Oomen en Antoon Populiers symbolisch een ‘eerste steen’.

Tevens onthulden wethouder Wim van der Linden, vertegenwoordigers van de bibliotheek, kinderopvang en kerk samen met een aantal inzenders van de gekozen naam, de naam van de MFA: MFA Hart van Hapert.

Meer dan honderd verschillende namen

Eind vorig jaar is aan de inwoners van Bladel gevraagd om mee te denken over een naam. Van der Linden liet weten dat er veel reacties zijn binnengekomen. ,,Er zijn meer dan honderd verschillende namen binnengekomen, al waren er soms kleine nuanceverschillen.” Een aantal verwezen naar de oude naam van gemeenschapshuis Den Tref, zoals Trefpunt en de Nieuwe Tref.

Quote Het was geen moeilijke keuze Wim van der Linden, Wethouder

Uit de inzendingen koos een jury bestaande uit Smetsers, Oomen, Simon Lamers, Hans Antonise, Ad van de Ven en wethouders Jansen en Van der Linden de naam Hart van Hapert. ,,Het was geen moeilijke keuze. We wilden een nieuwe naam en verder moest de naam onder andere herkenbaar zijn voor mensen van buitenaf. Ook was dit de naam die het vaakst was ingestuurd.”

Meerdere betekenissen

Een van de inzenders van de naam Hart van Hapert was Monique Braken. ,,De naam kwam spontaan in me op. Hart heeft meerdere betekenissen. Het staat voor het centrum van het dorp, het moet leven en het moet voor iedereen zijn.”

De komst van de MFA is een lang traject geweest. Al in 2009 ontstond het eerste idee. Het plan moest toen nog tot ontwikkeling komen. In 2016 stelde de gemeenteraad van Bladel een budget van ruim 17 miljoen euro voor de komst van de MFA beschikbaar. Nog geen jaar later belandde het plan weer in de ijskast. Om daar in 2019 weer uit te komen.

Lange voorgeschiedenis

,,Er is een lange voorgeschiedenis”, zegt Ad van de Ven, projectleider in de afrondende fase. ,,Maar nu wordt er volop gebouwd en is er zicht op realisatie. De toekomstige gebruikers zijn enthousiast. Het is niet alleen de bedoeling dat ze samen van de ruimtes gebruik maken, maar elkaar ook inhoudelijk versterken. Dat klinkt nu nog abstract en moet straks in de praktijk worden vormgegeven. Als de MFA is gerealiseerd, begint het eigenlijk pas.”

De planning is dat de MFA op 1 april 2022 wordt opgeleverd, maar het is nog niet zeker dat die datum wordt gehaald.