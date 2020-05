Hebbedingetjes in een oude koeienstal in Lage Mierde

LAGE MIERDE - De koeien kijken je nog steeds aan, maar dan op de decoratie op een onderzetter en ingebrand op een houten plankje. De woondecoratiezaak van Wendy Smets in Lage Mierde is mooi in zijn eenvoud.

Op de plaats waar Wendy Smets met haar man jarenlang een melkveebedrijf runde, heeft ze nu haar winkeltje. In de ruimte waar voorheen de melktank stond, kunnen de bezoekers nu rondsnuffelen naar mooie hebbedingetjes voor in huis.

Een deel van de spulletjes maakt ze ook nog zelf. ,,Ik werkte eerder ooit in een winkel en het leek me het ultieme om ooit een eigen zaak te hebben”, vertelt Smets, naast ondernemer ook moeder van vier kinderen. ,,Maar op het moment dat ik met een boer trouwde, wist ik dat dit verder weg lag dan ooit. Ik hielp als een ‘vrouw-vond-boer’ mee met het melken en het voeren van de koeien. Met ook nog eens de zorg voor de kinderen was er weinig meer. Maar toen we door omstandigheden stopten met de veehouderij, kwam er ineens een kans. Ik zag mogelijkheden door in een deel van de stal mijn eigen winkeltje in te richten. Zo ontstond Honk 4.”

Pittoresk winkeltje in buitengebied

Maar erg druk is het nog niet in haar nog nieuwe winkeltje, want wie weet er net in coronatijd, ver in het buitengebied van Lage Mierde, dit pittoreske winkeltje te vinden? ,,Ja, het valt niet mee. Toen ik de plannen maakte, had ik deze crisis niet kunnen voorzien”, zegt ze optimistisch. ,,Ik had al rekening gehouden met een trage opstart omdat we in het buitengebied zitten, nu zal het nog wat langer duren voor de loop er goed in komt.”

Ze had haar hoop ook gericht op de toeristen die steeds meer de boerencampings in haar dorp weten te vinden, maar die campings zijn op dit moment ook leeg. ,,Ik heb al een stapel folders klaarliggen om daar te verspreiden zodra ze weer opengaan.” Intussen blijft ze alert in de buurt van haar winkeltje om geen klant te missen. Het voordeel is dat ze er dichtbij woont. In een ruimte achter de winkel heeft ze een werkplaatsje waar ze decoratieve spullen maakt.