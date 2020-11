Heel Borkel bakt: ruim 100 taarten naar dorpsgenoten

BORKEL EN SCHAFT - Een verrassing voor inwoners van Borkel en Schaft die wel extraatje kunnen gebruiken. Dorpsgenoten bakten in het kader van ‘Heel Borkel Bakt’ meer dan honderd taarten en die werden per bakfiets bezorgd.

Zaterdagochtend komen de inwoners een taartdoos en eieren halen bij het Dorpsinitiatief. Na het thuisbakproces brengen ze hun taart terug en verdeelt het bestuur de baksels. ,,We hebben ruim 250 eieren uitgedeeld en alle taartdozen waren al snel op", vertelt Leon Lutters, bestuurslid van het Dorpsinitiatief. ,,De laatste paar dagen kregen we veel aanmeldingen. De actie is een beetje ontploft, zoveel taarten hadden we niet verwacht. Veel mensen bakken zelfs twee taarten. Het is mooi dat we op deze manier iets kunnen doen voor een ander."

Kratten vol taart

Sommige inwoners zijn de avond van tevoren al begonnen met bakken. Zo ook Suzanne. Ze komt met een krat vol taartdozen aangelopen. ,,Ik heb drie taarten gemaakt, dus daar ben ik op tijd mee begonnen. Ik heb mijn buren al verblijd met een taart, want die staan altijd voor ons klaar.”

Om de beurt komen dorpsbewoners met hun baksel naar het Dorpsinitiatief aan de Dorpstraat. Sanne Tassche maakte een slagroomtaart met bosvruchten, voor Bert en Truus, de oude eigenaren van de boerderij waarin ze woont. ,,Zij zijn zo lief, ze kunnen een steuntje in de rug gebruiken", vertelt Tassche.

Quote We hebben een hele lijst met namen van mensen die ziek zijn of een extraatje verdienen. Mariëlle Schellekens

,,We hebben een hele lijst met namen van mensen die ziek zijn of een extraatje verdienen. Verenigingen en betrokkenen hebben die aangedragen", vertelt Mariëlle Schellekens, één van de initiatiefnemers van Heel Borkel Bakt. ,,Naar die mensen brengen we ook een taart én we denken aan de inwoners van Borkel die nu in een verpleegtehuis zitten in Valkenswaard.”

Eigengemaakte boerencake

Gisela Jansen komt een eigengemaakte boerencake langsbrengen. Ze vindt het een mooi initiatief. ,,Het is goed om te zien dat de jeugd dit opzet. Ik heb de cake gemaakt voor mevrouw Van Rijbroek. Ze is altijd bezig en staat voor iedereen klaar. Toen wij ons huis verbouwden, heeft hun loonwerkbedrijf het grondwerk gedaan en ze is bij het hele dorp betrokken", vertelt Jansen. ,,Ze zit bij ons in de buurtvereniging en is de spil in het bedrijf. Dus ik heb op het kaartje erbij geschreven dat de taart voor haar is en dat hem met de mannen mág delen, als ze dat wil.”

Volledig scherm Heel Borkel Bakt. © Rene Manders/DCI Media