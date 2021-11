Heel Hapert speelt padel; in rap tempo van nul naar vier banen

,,Gigantisch”, glundert Maggie van den Boomen. Als lid van de padelcommissie moest ze haar best doen om leden warm te krijgen voor de nieuwe loot aan de netsportenboom. In september vorig jaar kreeg ze groen licht voor twee banen. In april dit jaar gingen ze open. Het belangrijkste: de club groeide daardoor zo snel, dat baan 3 en 4 nu ook open kunnen.

,,We moesten iets doen. Het ledental stond onder druk. Maar dit had ik nooit verwacht. We hebben wel voordeel gehad van de coronamaatregelen. Teamsport en indoor kon niet doorgaan. Veel van die sporters kwamen bij ons padellen’’, zegt Van den Boomen. ,,Er kwamen ook veel jeugdleden bij. In een jaar tijd daalde de gemiddelde leeftijd met acht jaar.’’

Door het succes is besloten om als Tennis – en Padelvereniging De Hellekens verder te gaan. Op het complex aan de Lemelvelden zijn twee gravelbanen opgeofferd voor vier padelbanen. Op vijf acecourtbanen kunnen tennissers het jaar door een balletje blijven slaan.

Dynamisch

,,Padel is een dynamische sport”, licht Twan van Heijst toe. Hij was een actief tennisser, maar de snaren heeft hij omgeruild voor het foam en carbon van een padelracket. Hij vindt padel een toegankelijke sport, die je snel kunt leren. De Hellekens heeft daarvoor professionele trainers en tien als instructeur opgeleide vrijwilligers beschikbaar.

Via competities, toernooien, clinics en kennismakingstrainingen heeft de Hapertse padelcommissie er alles aan gedaan om het spel bekend te maken. Zelf speelt Van Heijst in een officiële competitie van de KNLTB. ,,Tennis is een technisch spel. Padel is veel tactischer. Je moet blijven denken. Je kunt veel doen met het balletje en de wanden.’’

Van den Boomen durft nog niet verder te kijken: ,,Deze droom is al verrassend snel uitgekomen. We verwachten wel dat padel een blijvertje is.” Haar collega ziet wel een ander probleem: ,,Ik kende iedereen bij de club, maar het laatste jaar zie ik te veel nieuwe gezichten.”

,,Het is daarom belangrijk, dat we tennissers en padellers bij elkaar brengen. Dat verwachten leden ook van ons. Ze vinden de gezelligheid van de club zeker zo belangrijk”, besluit Maggie van den Boomen.