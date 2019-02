Heel jong talent steelt show op zittingsavonden Eersel

EERSEL - De commissie van de Buurtgatse zittingsavonden blijft zoeken naar vernieuwing. Misschien was het optreden van de jonge gasten Boet en Toon wel een schot in die richting. Zij kregen de handen op elkaar.

Carnavalsvereniging De Buurlanders luistert goed naar het publiek om de avonden aantrekkelijker te maken. Jaren geleden traden verschillende Eerselse tonpraters op. Nu wordt volstaan met een buitendorpse topper. Voorzitter Marina Boer van de zittingsavond commissie: ,,Liefhebbers kunnen bijna het hele jaar door naar tonpraatavonden. En we hebben ze gewoon niet meer uit eigen dorp. Daarom blijven we zoeken naar een succesvolle formule. Misschien moet het wel meer variété worden of de theaterkant op gaan.”

Het met veel power blazende dweilorkest De Vèrrekesblaos bracht in en buiten de zaal de stemming er in. Zij kwamen uit Veldhoven en behalve de tonpraters waren de andere artiesten Buurlanders. Dansen kunnen ze wel in Eersel. De dansmarietjes en de showgroepen van Let’s Dance maakten in hun kleurrijke pakjes weer veel indruk.

Vaste Waarde

Van vaste waarde zijn het duo Kop en Schotel. Elk jaar maken zij in het Buurtgat als poetsvrouwen weer wat anders schoon. Deze keer de buurtboerderij, waar de pastoor de tijd heeft om vaak op bezoek te komen, omdat er geen kiep meer in de kerk komt. De Dwèrsklippels geven al vele jaren het goede voorbeeld aan wagenbouwgroepen om ook eens het podium te bestijgen. Hun act met veel verkleedpartijen, muziek en sketches was weer een groot succes.

Volledig scherm De Dwèrsklippels al jaren van vaste waarde met hun parodieën. © Jos Houbraken

Als de jeugd de toekomst heeft, hebben dat zeker Boet van Rijswijck en Toon van de Ven. Dit duo treedt al jaren op bij de jeugdzitting. Vorig jaar vielen ze de laatste avond in bij de zittingsavonden. Nu gaan ze voor drie avonden. De 12-jarige Boet en 13-jarige Toon weten meteen het publiek te pakken. Als bejaarde en zijn verpleegster nemen ze het publiek mee naar een kienavond. Eigenlijk een stripkienavond. Bij een valse kien moet wat kleding uitgetrokken worden. Apart om zo’n jonge artiesten volwassen grappen te horen maken over grote-mensen-praat en problemen, als prostaat, ontlasting en seks.