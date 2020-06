Heel weinig handjes, maar het Kempenmuseum gaat straks tóch weer open

Organisaties die met vrijwilligers werken, zoals Kempenmuseum De Acht Zaligheden, hebben vaak een extra probleem om activiteiten weer op te starten in deze coronatijd. De vrijwillige handjes komen nu eenmaal vaak van senioren in de risicogroep. Daarom moet het werk gedaan worden met minder mankracht.

‘We kunnen ze eigenlijk niet missen’

In het Kempenmuseum vallen 65 van de 87 vrijwilligers in de risicogroep. Manager Judith Kerssemakers: ,,We kunnen deze medewerkers eigenlijk niet missen, maar volgens de protocollen moeten we hen ontraden om te komen.” Die 65 mensen zijn ouder dan 70 jaar, hebben een chronische aandoening of hebben thuis iemand met zo’n aandoening. ,,We houden een groep van twintig man over waarmee we nu alle activiteiten moeten organiseren. Je snapt dat dat niet meevalt, we moeten alle zeilen bijzetten om het museum draaiend te houden.”

In de tuin werken

Iedere medewerker heeft een eigen taak, vaak op een vaste dag en tijd. Die taken moeten nu worden herverdeeld en overgenomen. Kerssemakers: ,,We hebben gevraagd wat ze nu willen doen. Door de horeca gesloten te houden en geen arrangementen en evenementen te organiseren, kunnen we het museum beperkt openstellen. Gelukkig kan een aantal nog aan de slag als het museum gesloten is of waar de 1,5 meterregel niet geldt. Zoals in de tuin werken of in het depot.”

Schoonmaken

Het museum gaat vier dagen per week open met twee periodes per dag. De maximaal dertig bezoekers per keer moeten online reserveren. Met stickers op de vloer worden looproutes aangegeven, en na ieder bezoek moet alles schoongemaakt worden wat aangeraakt is. Veel medewerkers hebben het er moeilijk mee, ze werken vaak al vele jaren in het museum. Kerssemakers: ,,We hebben een hele trouwe groep waarvoor naast het werk in het museum het sociale aspect zeker zo belangrijk is. Ineens zaten ze allemaal thuis. Het samen buurten en koffiedrinken maakt het tot een grote familie die elkaar erg mist.”