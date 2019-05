Heel Wintelre loopt uit voor opening splinternieuw Hotel 46

Truus Kramer (76) uit Hulsel overleden aan gevolgen van onderkoe­ling en uitputting na vermissing

1 mei HULSEL - Truus Kramer (76) uit Hulsel is woensdagavond overleden. De vrouw, die licht dementerend was, overleed aan de gevolgen van haar dwaaltocht die haar van Hulsel via Breda naar België bracht. Dat meldt haar zoon Bart woensdagavond op Facebook.