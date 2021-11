Heel Wintelre voorzien van luchtzuiverende planten

WINTELRE - Nagenoeg alle adressen in Wintelre zijn afgelopen weekend voorzien van luchtzuiverende planten of boompjes. Het is een vorm van genoegdoening voor de overlast die Wintelrenaren ervaren van het vliegveld.

Hans van Kroonenburg is maandagmiddag bij Kempkeshof in de weer met een aantal planten. De vrijwilliger van de woonvoorziening kan de actie die mogelijk is gemaakt door de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE) wel waarderen. ,,Het is een superactie. Ik begrijp ook wel dat de luchtvervuiling in Wintelre hiermee niet opgelost is. Het idee erachter is om bewustwording te kweken over onze leefomgeving. Ik ben zelf opa. Wat laten we achter voor onze kinderen en kleinkinderen?”

De SLLE ondersteunt uiteenlopende activiteiten die de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. Het geld daarvoor – het zogenaamde Leefbaarheidsfonds – komt van de overheid, provincie Brabant, gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport. Omwonenden van de luchthaven kunnen een aanvraag indienen voor een project.

Flinke uitdaging

De dorpsraad in Wintelre was van mening dat Wintelre wel recht had op een bijdrage uit het fonds. Oud-voorzitter Jan Heuveling las in 2019 in deze krant een artikel van Romke van der Kaa over luchtzuiverende planten. ,,Hij opperde het idee om in Wintelre per gezin drie luchtzuiverende planten te regelen. We hebben een werkgroep opgericht en een voorstel ingediend bij de SLLE. Daar zag men ons idee wel zitten”, vertelt Karin van Esch, penningmeester van de dorpsraad. Een eis was wel dat er minimaal 700 gezinnen moesten meedoen. ,,Een flinke uitdaging voor ons. Het dorp telt ruim 900 gezinnen, dus driekwart moesten we meekrijgen”, aldus van Esch.

In elk van de negen buurtschappen werd een coördinator aangezocht en via het dorpsblad een inschrijfformulier verspreid. Inwoners met een kleine tuin konden kiezen uit onder meer hebe, zonnehoed en sedum. Grotere tuinen konden uitgebreid worden met bijvoorbeeld een vlinderstruik, Gelderse roos en Japanse bottelroos. Ook kon men kiezen voor een veldesdoorn, paardenkastanje en haagbeuk. Dankzij de inzet van de buurtcoördinatoren zag de werkgroep medio vorig jaar 742 ingevulde formulieren terugkeren. Een klein gedeelte van de planten mocht in de openbare ruimte worden geplaatst.

Natuuwerkdag

Dit voorjaar kreeg de werkgroep van de SLLE de bijdrage om de actie uit te voeren. De werkgroep meldde het project ook aan als klus voor de Natuurwerkdag die afgelopen zaterdag landelijk plaatsvond. De organisatie vond het een leuk initiatief en beloonde het met een kleine subsidie. De werkgroep plaatste de bestelling bij de plaatselijke hoveniers Paul Senders en Joost Strijbos. Van Esch: ,,We hebben hen een lijst per buurtschap aangeleverd. Senders had alle planten en boompjes zaterdag keurig per buurtschap klaarstaan op zijn bedrijf. De leden van het gilde Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus boden spontaan hun hulp aan om het groen mee te bezorgen. Aangevuld met mensen uit de buurtschappen waren er ruim vijftig mensen bij betrokken.”

Tamara van Gerwen-de Vooght is enthousiast over de actie. ,,Wij hebben gekozen voor de vlinderstruik en de steeneik. Die staan inmiddels in onze voor- en achtertuin.” Wel vraagt de Wintelrese zich af of de kwaliteit van de lucht door de actie echt zal verbeteren. ,,De planten zijn relatief klein, dus het zal een hele tijd duren voor het wat af doet, denk ik.”