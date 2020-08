Heemkunde in verweer tegen mogelijke sloop historische brug bij het Heike in Vessem

VESSEM - De gemeente Eersel moet de verzwakte brug over het Heike in Vessem gaan restaureren, zo vindt heemkundevereniging De Hooge Dorpen. De andere optie-slopen van de brug-is volgens de heemkundigen zeer ongewenst, omdat het bouwsel van monumentale waarde is.

Dit heeft de vereniging laten weten in een brief aan het college van B & W. Het gaat om één van de weinige nog overgebleven getoogde gemetselde bruggen in de Kempen-regio, zo schrijft Kees Huybers, voorzitter van De Hooge Dorpen. De brug is door de gemeente al eens aan de bovenzijde hersteld. Er zijn bij die gelegenheid ook naamstenen aangebracht, met de naam van de beek die onder het bouwsel door stroomt: de Kleine Beerze.

Lees ook Brug bij het Heike in Vessem afgesloten voor zwaar verkeer Lees meer

Gemeentelijk monument?

De monumentale waarde zit volgens Huybers vooral in het onderste, grijzige gedeelte (zie foto) van de gemetselde brug. Het is niet duidelijk wanneer de brug precies is aangelegd. Waarschijnlijk voor de Tweede Wereldoorlog, en mogelijk al in de 19e eeuw, aldus De Hooge Dorpen. De heemkundekring verzoekt Eersel in de brief tevens om de brug als gemeentelijk monument aan te wijzen.

De gemeente heeft de brief van De Hooge Dorpen inmiddels ontvangen. Eersel vermoedde al dat de brug van historische betekenis zou kunnen zijn. Een intern onderzoek naar de monumentale waarde was al in gang gezet, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Verminderde draagkracht

Het college heeft de brug vorige week tijdelijk afgesloten voor zwaar verkeer, voor de duur van een halfjaar. Bij een gemeentelijke inspectie bleek dat het metselwerk van de boogconstructie was vergaan. De draagkracht van de brug is daardoor verminderd. Verkeer van meer dan 35 ton mag er niet meer overheen. In het voorjaar van 2021 wordt de brug gerepareerd óf vervangen, zo liet Eersel eerder weten.

De heemkundevereniging hoopt dat die laatste optie nu al van tafel gaat. ,,Het is voor ons ondenkbaar dat een brug met monumentale waarde gesloopt gaat worden.”

‘Hoge kosten restauratie’

Het college wil eerst het advies van de medewerker erfgoed afwachten voordat het een besluit neemt. Met name het grotere kostenplaatje en de mindere draagkracht van de oude brug -ook na reparatie- zijn mogelijk een drempel om voor restauratie te kiezen. ,,Het restaureren van deze brug is erg duur, en het daarna in stand houden ook. Een gerepareerde brug zal minder verkeersbelasting kunnen dragen dan de huidige ontwerpcriteria voor een nieuwe brug voorschrijven. Een nieuwe, sterkere brug kan voor ongeveer hetzelfde geld gemaakt worden. Het is ook mogelijk een hulpconstructie over de bestaande brug te plaatsen, maar maakt reparatie kostbaarder. En het aanzien van de brug zal daardoor veranderen,”aldus de gemeente.

Als de brug behouden blijft, dan is het volgens Eersel een logische keuze om het bouwsel de status van gemeentelijk monument te geven.