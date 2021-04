Heemkunde viert gouden bestaan met spel: Wie wordt de slimste Reuselnaar?

Eind september is het duidelijk wie er met de titel ‘één der slimste Reuselnaren’ vandoor gaat. Het startschot voor het heemspel voor het hele gezin is door de Heemkunde Werkgroep Reusel gegeven. ,,Spijker je dorpskennis bij”, roept bestuurslid Gerrit Van de Wouw (70) de Reuselnaren op. ,,Het spel varieert van vragen en opdrachten bij speurtochten en woordpuzzels.”

Meer dan deze digitale activiteit zit er helaas niet in. Het geplande programma rond het gouden jubileum is noodgedwongen – door de coronamaatregelen – in de ijskast verdwenen. Rest nog het ophalen van herinneringen aan verhalen en anekdotes over een halve eeuw Heemkunde Werkgroep Reusel.

Van de Wouw vulde zijn pensioen nuttig in, met tijd voor het spel en de heemkundegroep. ,,De heemkunde is bijzonder interessant. We moeten echt van het oubollige image af.”

Groots herdacht

Voorzitter Thijs van der Zanden (73) is al 37 jaar lid en vindt het uitdragen van kennis over zijn dorp belangrijk. ,,Alles heeft met cultuurhistorie te maken. Neem nou bijvoorbeeld de oorlog, wat weet de jeugd daar nog van? Na een hevige strijd is Reusel in 1944 bevrijdt en lag volledig in puin. ‘Reusel 75 jaar bevrijd’ hebben wij groots herdacht met een revue en door de zeven Britse soldaten die op ons mini oorlogsgravenkerkhof liggen, een gezicht gegeven. Het was een hele klus om de nabestaanden, die wij hebben mogen ontvangen, te traceren. Waarom juist deze zeven hier begraven liggen is ons onduidelijk.”

Quote Opa De Laat betrad vroeger de kerk in een opzienba­rend gebloemd vestje. Sindsdien heten zij Pauw. Thijs van der Zanden In een deel van het gemeentehuis huisvest de werkgroep heemkunde met al zijn pracht en praal aan informatie.

Op zoek naar roots

Van de Wouw: ,,Deze maquette is een bouwconstructie van een Kempische langgevelboerderij in de Lensheuvel begin 2e eeuw van de familie Van Gompel, het ouderlijk huis van onze medeoprichter Wim van Gompel.” Bij deze naam schiet Van Der Zanden een anekdote te binnen. ,,Amerikaanse jongens waren in Reusel zoek naar hun roots. Hun voorvaderen waren in 1851 geëmigreerd naar Amerika. In Amerika zijn de nazaten Van Gompel veranderd naar Van Gomple. Verzoekem om stambomen na te gaan en uit te pluizen krijgen wij regelmatig en zoeken wij uit.”

Bijnamen

Hoe zit het met de overbekende Reuselse bijnamen? Geboren uit gemak om mensen uit elkaar te houden, weet Van Der Zanden. ,,Aan de sigarenmakerstafel van Agio, Karel I en Willem II, om maar een paar bekende namen te noemen, ontstaan. Wij zeggen bijnaam, maar sommige zien het als een scheldnaam. In ons blad De Schééper besteden wij er aandacht aan. Wij weten niet van iedereen de achtergrond maar van familie De Laat bijvoorbeeld wel. Opa De Laat betrad vroeger de kerk in een opzienbarend gebloemd vestje. Sindsdien heten zij Pauw.”