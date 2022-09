Heemkundekring De Acht Zaligheden schrijft 75 jaar geschiedenis

Familiearchieven

Het eigen archief is pas in de zeventiger jaren serieus opgezet. Daarvoor hielden verschillende leden thuis de documenten bij. ,,Daardoor is er ook veel verloren gegaan”, vertelt Teunis. Toen in 2002 het Kempenmuseum moest uitbouwen, kreeg de Heemkundekring er ook een kantoor. ,,Daar woekeren we nu met de ruimte: het is archief, bibliotheek en vergaderruimte in één. Een aantal vierkante meter archief is elders opgeslagen. Bij de geplande uitbreiding hopen we op wat meer lucht.” Beckers voegt toe: ,,Het is een beetje laveren af en toe, maar we hebben ook veel plezier.”