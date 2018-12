Heftige frontale botsing met boom in Luyksgestel, man raakt gewond

Aldi wil terug naar Bladel

7 december BLADEL - Supermarkt Aldi heeft interesse in de hoek Europalaan-Markt in Bladel. Een makelaar heeft namens de discounter de eigenaren van feestzaal Ambiani, bakkerij Van Heeswijk en pand De Laat benaderd om te onderzoeken of er ruimte is voor een nieuwe winkel.