Heftige seks, verbroken huwelijken en veel zelfspot in debuutroman Brabantse schrijfster Lonneke van Engelen

RecensieVreemdgaan, heftige seks, ruzies en pure liefde. De debuutroman van Lonneke van Engelen heeft alle ingrediënten van een ‘chicklit’, een genre voor jonge vrouwen. Romantische, eigentijdse boeken om met een kopje thee en een reep chocolade binnen handbereik op de bank te lezen. Alleen, niets is wat het lijkt in dit hilarische en tegelijkertijd emotionele werk.

De geboren Bossche is niet achter de computer gaan zitten om haar fantasieën over een buitenechtelijke relatie met een sexy collega lekker uit te leven. Integendeel: alles in het boek ‘Alleen een beetje verliefd misschien’ is echt gebeurd. Lonneke van Engelen (een pseudoniem, haar echte naam is niet bekend) woonde een tijd in Oirschot: het verhaal speelt in die periode, laat ze weten. Maar ze noemt haar toenmalige woonplaats niet in het boek.

Verliefd op de knapste collega

De moeder van twee kinderen verhaalt over een heftige periode in haar leven. Haar huwelijk stelt niets meer voor, ze raakt verliefd op de knapste collega van kantoor en de twee krijgen een relatie. Aanvankelijk spreken ze in het geheim af: bij de McDonald’s of tussen het rondslingerende afval op een shabby parkeerplaats. De relatie wordt serieus; ze beëindigen hun huwelijken met alle rompslomp en woedende ex-partners die daarbij horen.

Een leven als een rit in een achtbaan zou je denken. Toch gebeurt er niet heel veel spannends in het eerste deel van het boek. Maar je blijft niettemin lezen: Van Engelen combineert haar verdriet, wanhoop en seksuele driften met een geweldig gevoel voor zelfspot. Haar stijl is helder, ze gebruikt geen woord teveel. Ironie en eerlijkheid gaan hand in hand. Zo beaamt Lonneke dat ze van kneuterigheid houdt. In een restaurant kijkt ze vertederd naar oudere echtparen die even pauzeren tijdens een fietstochtje. ,,Doe mij ook twee elektrische Stella’s, mét bijpassende jacks graag.”

Boze en zwijgzame echtgenoot

Niet alles is even raak. Van Engelen gebruikt vaak dezelfde woorden. Kinderen zijn ‘kids’ en een vervelende gebeurtenis is ‘kak’. De geliefden vinden elkaar vooral ‘leuk en ‘lief’ . Ze ‘kletsen’ gezellig, maar wat ze dan precies bespreken wordt niet altijd duidelijk. Zoals we ook weinig te weten komen over de belevingswereld van haar consequent boze en zwijgzame (ex-)echtgenoot. Behalve geruststellende of juist aanmoedigende woorden, komt er weinig origineels uit zijn mond. De erotische scènes zijn gedetailleerd, maar na een tijdje weet je écht wel dat beide geliefden lekker kunnen kussen.

Quote Wat een toestand allemaal. Alleen om een beetje gelukkig te worden Lonneke van Engelen

Van Engelen is begonnen aan een ambitieus project, want ze heeft nog twee delen van de cyclus in de planning. Ze verwoordt het kernthema: ,,Wat een toestand allemaal. Alleen om een beetje gelukkig te worden.” Van Engelen leefde in een soap en dat beseft ze heel goed. Ze heeft zelfkennis en blijft, ondanks alle hoogoplopende emoties, nuchter. Dat maakt het boek de moeite waard.

‘Alleen een beetje verliefd misschien’ van Lonneke van Engelen is verschenen bij uitgeverij MIJ.