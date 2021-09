Heideboerderij gepresenteerd aan publiek: ‘Dit is echt een uniek plekje in Brabant’

Zomerserie Harrie Max uit Reusel zag zijn huis nooit af komen

25 augustus REUSEL - Er zijn van die plekken in een dorp die jarenlang onaangeroerd blijven en daardoor een lelijke puist vormen in het straatbeeld. Vandaag in de serie ’De puisten in het dorp’ het verhaal over het nooit afgebouwde huis aan de Kruisstraat 59 in Reusel.