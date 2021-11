Hein van Eekert prins van De Muggezifters in 2022

Yuri d’n Urste en Prinses Mieke zwaaien scepter over Buurtgat

EERSEL - Dees joar doen we ut dubbel en Dwèrs! Dat is het motto waarmee Prins Yuri d’n Urste met zijn Prinses Mieke komende carnaval de scepter zwaait over het Buurtgat.

8 november