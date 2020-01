Heksenboom Bladel klaar voor de volgende ronde

Een tikje verrast waren Maaike Brasz en Rob Raijmakers wel met de uitverkiezing van de Bladelse Heksenboom tot ' Boom van het Jaar '. Maaike Brasz is rentmeester van het SBNL Natuurfonds, dat de wedstrijd in Nederland organiseert. De Heksenboom, te vinden op landgoed Ten Vorsel in Bladel, deed mee als Brabantse kandidaat. Raijmakers is beheerder van Ten Vorsel.

Het landgoed is eigendom van de Maatschappij van Welstand, legt Raijmakers uit. ,,Het is het enige met een recreatieve functie." Jaarlijks bezoeken zo'n drieduizend scholieren, vooral van buiten Brabant, de groepsaccommodaties op Ten Vorsel. Velen hebben op de Bladelse beuk gestemd, want Raijmakers heeft stevig zijn best gedaan om te lobbyen voor 'zijn' boom.

Grote concurrent was de boom op de Lijnbaan in Rotterdam, een boom 'die de oorlog heeft overleefd'. De kandidaat-boom zelf moet natuurlijk iets voorstellen, maar het verhaal erachter, daar gaat het om. In het voortraject waren 148 bomen aangemeld in het hele land.

Stemmen in februari

Het tweetal maakt zich op voor een nieuwe verkiezing: de Europese Boom van het Jaar, waarin de Heksenboom de Nederlandse kandidaat is. De hele maand februari kan er gestemd worden. Het is de tweede keer dat Nederland meedoet aan deze verkiezing. Doel is het belang van bomen onder de aandacht van met name jeugd te brengen. Om Brabant en daarmee Nederland op de kaart te zetten is promotie essentieel. ,,Zo denken we aan een les-pakket over bomen, dat via de website deheksenboom.nl beschikbaar wordt gesteld aan alle basisscholen", aldus Raijmakers. ,,Verder zijn we in gesprek met kwekers om een school per provincie blij te maken met een te planten boom op hun schoolplein." Plannen zijn er genoeg, maar'', zegt Raijmakers, ,,alle steun die we kunnen krijgen, moeten we gebruiken. Tips zijn welkom.”