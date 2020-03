Heksenboom Bladel vierde plaats in Europese wedstrijd

,,Vorig jaar werden we met de Nederlandse inzending zevende en deze keer vierde. Als je met negentien kanshebbers bent, vind ik dat we het prima gedaan hebben”, aldus Maaike Brasz, rentmeester SBNL Natuurfonds.

Ten Vorsel

Geklommen

De laatste week waren de stemresultaten niet zichtbaar. ,,Halverwege het stemmen stonden we zevende", zegt Brasz. ,,Voor de laatste week waren we geklommen naar de vijfde plek. We hebben samen vreselijk ons best gedaan. Zonder ons team waren we zo ver niet gekomen, daar ben ik van overtuigd.”