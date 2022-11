Hekwerk moet natuurgebied tussen Wintelre en Vessem beschermen tegen agressie waterplant

WINTELRE/VESSEM - Voor wandelaars langs het Grootmeer tussen Wintelre en Vessem is het even wennen. Tijdens hun wandeling kijken ze op verschillende stukken tegen een houten hekwerk aan. De afscheiding moet het natuurgebied beschermen tegen de verspreiding van de watercrassula.

De watercrassula is een agressieve waterplant die afkomstig is uit Australië en Nieuw-Zeeland. De plant verspreidt zich makkelijk en kan de inheemse planten verdringen. Bezoekers van het gebied kunnen de plant onder hun schoen onbewust verder verspreiden laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Signaalfunctie

Het Grootmeer valt regelmatig droog. Dat is goed voor het oeverkruid, maar zorgt er ook voor dat sommige mensen over de bodem van het ven kunnen lopen. Borden met Let Op! Niet betreden: Kwetsbare planten! of een hekwerk houden mensen die dat per se willen niet tegen. Die illusie heeft wethouder Steven Kraaijeveld ook niet. ,,Er gaat wel een signaalfunctie vanuit. We hebben een uniek gebied en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Het verspreiden van de watercrassula willen we voorkomen en de unieke plantensoorten die er groeien behouden.”

Toch is een gedeelte van het Grootmeer opengelaten, bijvoorbeeld bij het ‘strandje’. In de open gebieden zijn volgens de gemeente geen beschermde planten gevonden die door betreding kunnen verdwijnen. Een voorbeeld daarvan is het oeverkruid. Het natuurgebied is een van de grootste groeiplaatsen van de plant in Noordwest-Europa.

Waterplant gebruikt in pad naar uitkijkpunt

De afrastering maakt deel uit van de onderhoudswerkzaamheden aan het Groot- en Kleinmeer. De gemeente Eersel krijgt van de provincie een subsidie van 87.640 euro voor de werkzaamheden. Naast het plaatsen van het hekwerk is ook de watercrassula verwijderd. Op de plaatsen waar de afrastering staat, is de boel afgegraven. Eerder dit jaar is er een rolstoelpad rondom het Grootmeer aangelegd. Dat werd vorige maand geopend. De watercrassula is verwerkt in het rolstoelpad van het heuveltje naar het uitkijkpunt.

Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om het krediet beschikbaar te stellen. Dat een deel van de werkzaamheden al is verricht, was in de plannen van het rolstoelpad al aangekondigd. De raad stemde daar toen mee in. Wat onder andere wel nog moet gebeuren is het verbeteren van de wateraanvoer. Daarom moet onder andere jaarlijks de aanvoersloot tussen het Klein- en Grootmeer worden opgeschoond, zo staat in het projectplan van Bureau van Nierop.

Discussie

Sinds de jaren 50 pompt Brabant Water water in het Kleinmeer en van daaruit komt het in het Grootmeer terecht. Dat is afgesproken in de vergunning om grondwater te mogen onttrekken. ,,Daar is nu discussie over tussen Brabant Water, de provincie en de gemeente”, zegt Kraaijeveld. ,,Want het gaat om drinkwater. Mocht er geen water meer worden ingepompt dan ontstaat er een probleem.”