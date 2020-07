Helaas, ook in Bergeijk dit jaar geen zomerkermis

BERGEIJK - Een tegenvaller. Zo wordt het afgelasten van de zomerkermis in Bergeijk ervaren. Niettemin is er ook begrip voor het besluit dat burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag hebben genomen.

Yvette van Heugten was als voorzitter van de horecavereniging in Bergeijk nauw betrokken bij de besluitvorming van de gemeente over de doorgang van de kermis, of niet. De voorwaarden die werden gesteld om de kermis te laten plaatsvinden, vonden weinig weerklank bij de horeca-ondernemers. Zo zou er geen live-muziek zijn, en zouden hangtafels en overkappingen bij de diverse cafés tijdens de kermisdagen uit beeld zijn.

Van Heugten: ,,Niettemin was ook onze conclusie dat het lastig is om de coronavoorschriften in acht te nemen. Veiligheid staat voorop. De horeca is na een gedwongen periode van sluiting eindelijk weer open, dat willen we zo houden.”

Geen optie

Centrummanager Bèr Timmermans vindt het jammer dat het evenement is geschrapt, maar kan zich wel vinden in de afwegingen. ,,De gemeente heeft serieus gekeken naar alternatieven, zoals uitwijken naar het evenemententerrein bij de Kattendans. Zelfs in afgeslankte vorm bleek ook dat geen optie. Helaas, want we willen juist reuring.” Hij vervolgt. ,,Maar in deze tijd van corona is het begrijpelijk dat er geen risico’s worden genomen.”

Een alternatief is er wel. Zo kunnen kinderen van 11 tot en met 15 juli in verschillende winkels, cafés en restaurants terecht voor oud-Hollandse spelletjes.