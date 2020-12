'Help, de heide verdwijnt': brandbrief over verdroging Landschotse Heide

MIDDELBEERS - Het is treurig gesteld met de Landschotse Heide. In deze als 'natte natuurparel' bestempelde gebied neemt de verdroging alarmerende vormen aan.

De vijf grote vennen op de Landschotse Heide staan vrijwel continu droog, de bossen er omheen staan op omvallen en talloze diersoorten verdwijnen. Natuurorganisaties willen snel ingrijpen, voor het echt te laat is.

Het is bijna cynisch, het informatiebord dat bij het Berkven nog triomfantelijk rept van 'Meer water voor de Landschotse Heide'. Het ven staat kurkdroog, ondanks alle inspanningen van het waterschap, de provincie, de gemeentes Oirschot en Eersel, ZLTO en Brabants Landschap in 2016 om het ven opnieuw uit te diepen en vorm te geven.

Ook het Kromven, Het Wit Hollandven en het Scherpven staan vrijwel het gehele jaar droog. Zelfs het Keijenhurkven, dat wat dieper is en ook in eerdere droge periodes water bleef bevatten, heeft geen druppel meer in zich.

‘Peil in 8 jaar 2 meter gezakt’

Frans van Hoof uit Middelbeers is lid van Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen (WNL). Hij toont vele bospercelen waar de fijnsparren letterlijk omvallen. Ook de berken die hun plaats innemen redden het niet. ,,Het grondwaterpeil is hier in acht jaar tijd zo'n twee meter is gezakt. De bomen komen stomweg niet meer met hun wortels aan het grondwater: ze verzwakken en dan komt de letterzetter die ze uit hun lijden verlost."

Hij vervolgt, bij het Wit Hollandven. ,,Vroeger gingen we hier vaak schaatsen en in de zomer zelfs zwemmen. Vroeger vielen de vennen ook weleens droog, maar nu staat er hooguit een paar maanden per jaar water in. We hadden een aardig natte oktobermaand, maar nog steeds komt er geen water in de vennen. Deze situatie hebben we al zeker drie jaar. Je ziet nu ook amper meer de watervogels die hier altijd volop te vinden waren: ooievaars, lepelaars, reigers, ganzen, eenden, wulpen."

In 2016 werd veel energie gestoken in het opnieuw vormgeven van het Berkven, met de belofte van meer water.

Het 239 hectare grote gebied herbergt volgens de website van Brabants Landschap maar liefst 29 libellensoorten, maar ook salamanders en de moerassprinkhaan.

Loeki van der Werf uit Middelbeers wandelt hier al twintig jaar dagelijks. ,,Van alle dieren die ik voorheen zag, watervogels, herten en vossen, zie ik nu vrijwel niets meer. Het doet doods en saai aan, zo zonde. Het was voorheen ook veel natter in dit gebied, ook in het bos zag je veel poeltjes. Nu is alles kurkdroog. De bomen staan er heel slecht bij en ik zie de hei vergrassen. Het Kromven moest onlangs zelfs gemaaid worden. Dit is natuurlijk niet zomaar opgelost", zo vreest de Middelbeerse.

Noordelijk deel van heide werd niet ontgonnen

Na de Tweede Wereldoorlog wilde de toenmalige burgemeester Truus Smulders het hele gebied laten ontginnen ten behoeve van de landbouw. Daar stak Brabants Landschap een stokje voor en zo bleef het noordelijke deel van de Landschotse Heide, waarin ook de vennen liggen, natuurgebied. Maar dat noordelijke stuk is omringd door landbouw en daar wringt de schoen, volgens Van Hoof. ,,Je hoeft het niet te verzinnen. In de warme zomers zie je hier talloze besproeiingshaspels 24/7 beregenen. Zo wordt er enorm veel water onttrokken. Alle maatregelen om het water vast te houden, worden hierdoor teniet gedaan. Vroeger was het landbouwcredo 'teelt volgt peil', maar nu zie je gewassen waarvan je je kan afvragen of deze gronden daarvoor geschikt zijn. In Friesland hoort een groen grasveld bij de natuur van oudsher, maar hier moet je gigantisch beregenen om wat gras te kweken voor je veestapel."

Of alleen de boeren aan de rand van de Landschotse Heide schuld hebben aan de verdroging weet Van Hoof niet zeker. ,,Er is ook een waterwinningsgebied relatief dichtbij. Dat kan ook een nadelige invloed hebben.”

Het is allemaal reden voor de werkgroep om de noodklok te luiden, voor het helemaal te laat is, aldus Van Hoof. ,,We hebben een brandbrief gestuurd aan alle betrokken partijen. Er moet echt snel actie komen, te beginnen met een gedegen hydrologische studie. De neuzen bij overheden, Brabants Landschap, waterschap en bij de boeren moeten dezelfde kant op. We bepleiten een soort 'groene gordel' om het gebied heen, waarbij we naar andere beleidsregels moeten voor de onttrekkingsvergunningen. Dit gebied leent zich zeer goed voor een pilotstatus binnen het waterbeheer en kan dan als voorbeeld dienen voor andere verdroogde gebieden in Brabant."

De waterschappen in Brabant zijn bezig met een effectief tienjarenplan op te stellen komen voor een betere waterbeheer. Van Hoof juicht de voorgestelde beleidslijnen tegen de verdroging van natuurgebieden toe. ,,Maar", zo stelt hij: ,,Voor de Landschotse Heide zijn veel drastischer maatregelen nodig dan voor de andere gebieden."

‘Ik ben me deze zomer wezenloos geschrokken’

Hans Schep is districtsbeheerder bij Brabants Landschap. Hij bevestigt de bevindingen van Van Hoof. ,,Deze zomer ben ik me op de Landschotse Heide echt wezenloos geschrokken. Dit probleem is overigens Brabant-breed: onze provincie heeft een grondwatertekort van 60 miljoen kuub. Dat moeten we structureel gaan aanpakken. De Landschotse Heide kan hier inderdaad een goede pilot-rol in vervullen, bijvoorbeeld met een ruime bufferzone", vindt Schep.

Fijnsparren op de Landschotse Heide vallen om en ook de berken die hun plaats innemen redden het niet.

De beheerder over de rol van de boeren: ,,Zij zien het probleem ook: er zijn vaker lange droge periodes, ze moeten beregenen, het grondwaterpeil daalt en dat wordt niet meer door neerslag aangevuld. Zo cumuleert het probleem. Misschien is andersoortige teelt te overwegen, iets wat beter past in dit gebied. Het vergt ook een omslag bij de waterschappen. Voorheen werd het water zo snel mogelijk afgevoerd in sloten. Nu willen we het water juist vasthouden. Ik denk dat er wel wat quick-wins liggen, zoals met een slimmer beheer van de sluisjes. Het is nu nog niet te laat, maar zéér urgent is het al wel. We moeten met alle partijen een inspanning leveren", zo besluit hij.