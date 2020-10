Helpen belangrijker dan een paar tientjes: Weggeefhoek 0497

EERSEL/VALKENSWAARD - Weggeefhoek 0497 is een Facebookgroep waar mensen hun spullen plaatsen die ze kwijt willen. In tegenstelling tot Marktplaats is het gratis en in de buurt.

‘Er is brand uitgebroken bij een gezin met drie kinderen. Ze zijn niet verzekerd. Ze zijn nu ergens anders ondergebracht maar hebben helemaal niks meer. Ik ben voor hen op zoek naar alles wat er in een huis nodig is. Heeft er iemand iets over?’

Al snel kwamen meer dan tachtig reacties op deze oproep op de Facebookpagina Weggeefhoek 0497. Leden van de pagina vroegen welke kleding- en schoenmaat de kinderen hadden, er kwam beddengoed, een tafel, witgoed. Iemand zei: Ik heb een bus en ik heb zaterdag tijd om met jullie een rondje te rijden om alles op te halen. De 35-jarige Anne Kusters uit Eersel raakte ontroerd. Kusters: ,,Je zit het te lezen met kippenvel, het is zo mooi.”

Kusters richtte de Kempische Facebookpagina op en kende de kracht van een dergelijke pagina al. Ze had al ervaring met het opzetten van een weggeefhoek toen ze in Delft woonde. In die tijd zag ze dat in Facebookgroepen en op Marktplaats alles door elkaar liep. ,,De één vroeg geld, andere dingen waren gratis, soms werd iets aangeboden voor een euro om aandacht te trekken maar werd er, als je op de stoep stond, toch meer gevraagd. Vaak moest je er ver voor rijden.”

Quote Er was een keer een jong stel. Zij was zwanger en ze wilden trouwen. Ze zaten in de schuldsane­ring en wilden het simpel houden. Iets wat uit noodzaak ontstaan was, werd zo toch een feest. Anne Kusters

Kusters vervolgt. ,,Ik was zelf een minima en miste iets. Omdat ik vrij organisatorisch ben aangelegd dacht ik het zelf maar op te richten. Ik zie wel.” Dat was de start voor Weggeefhoek 015 voor Delft en omstreken. Binnen no-time was dat een gigantisch succes.

Zelfgebakken taart

,,Dat moet mijn geboorteplaats Bladel ook hebben”, dacht Kusters. Ze richtte een paar jaar geleden Weggeefhoek 0497 op, niet beseffend dat er een flink cultuurverschil was tussen de Randstad en Brabant.

,,Mijn hele vriendenlijst had ik toegevoegd, zij voegden ook weer vrienden toe. We hadden 250 leden, maar er werd niks aangeboden. Er moest iets gebeuren. Ik berichtte. ‘De eerste die met iets komt, krijgt van mij een zelfgebakken taart’. Een vriend bood toen oude spelcomputerspellen aan. Daarmee was het begin gemaakt.”

Eerst werden alleen kleine, alledaagse dingen en kinderspulletjes aangeboden. In de loop der tijd kwamen er meer waardevolle spullen op te staan, zoals een koelkast.

Loting

De groep heeft inmiddels elfduizend leden. Iedereen in het gebied onder Tilburg tot de Belgische grens tot Valkenswaard kan meedoen. In deze coronatijd worden de spullen contactloos opgehaald. Kusters: ,,Met de beheerders merkten we dat er een paar regels nodig waren. De één had meer tijd om te reageren op de advertenties dan de ander. Toen is loting ingevoerd. Na 12 uur mag de weggever de spullen verloten onder de likes of bepalen wie de gelukkige wordt.”

Het maatschappelijk aspect is steeds belangrijker geworden: recyclen van spullen en mensen helpen met een klein budget. Kusters: ,,Er was een keer een jong stel. Zij was zwanger en ze wilden trouwen. Ze zaten in de schuldsanering en wilden het simpel houden. Er kwam een conversatie op gang. Iemand bood haar trouwjurk aan. Een naaister bood aan de jurk te vermaken. Er kwam een pak voor meneer, versieringen, iemand met een oldtimer wilde ze wel rijden naar het gemeentehuis. Iets wat uit noodzaak ontstaan was, werd zo toch een feest.”