Hendrik van Aalst en alle andere 80-plussers van Kempenmuseum in het zonnetje gezet

Kempenmuseum De Acht Zaligheden draait op negentig vrijwilligers, van wie er enkelen zelfs dagelijks actief zijn. Manager Judith Kerssemakers benadrukte de duurzame inzetbaarheid van met name de tachtigplussers (Cees Cornelissen, Piet van der Weide, Piet Senders, Frans Boks, Harrie Grielen, Walter Jansen, Ton van Houtert, Jeanne van der Heijden en Toon de Waal). Samen 829 jaar en 140 jaar museumvrijwilligerervaring. Kerssemakers: ,,Een feit om samen trots op te zijn. De inborst van het museum is: doe maar gewoon, geen drukte maken en weer vort. Vandaag is een uitzondering. Een beetje kabaal om te laten horen hoe bijzonder het is dat ons museum rijk is aan tachtigjarigen die zich inzetten om het Kempisch erfgoed te bewaren.’’

Zoete inval om 09.30 uur

Al vele jaren is Hendrik van der Aalst het gezicht van het museum. Als echte Eerselnaar weet hij in het dialect op eigen wijze de bezoekers te boeien met zijn verhalen en anekdotes. Vanaf gisteren kan hij dagelijks over zijn eigen Hendrik van der Aalstplein lopen. De ondertitel ‘oud-conservator’ is wat voorbarig, omdat hij deze taak eigenlijk nog bekleedt. ,,Hij is de schatbewaarder, niet van het museum, hij is het museum’’, aldus de manager.