Henk Bone Ondernemer van het Jaar in Bergeijk

Weinig grote verschil­len in ruim honderd pagina’s Oirschotse partijpro­gram­ma's, keuze zit in de nuance

OIRSCHOT - Een Knarrenhofje voor senioren, drijvende woningen of woonboten in het Wilhelminakanaal, straatverlichting met slimme sensoren in het buitengebied en een geldigheidsduur om ‘eeuwigdurende regels’ te beperken. Het is een greep uit de uitgebreide verkiezingsprogramma’s van de zes Oirschotse politieke partijen.

8 maart