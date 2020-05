Henk van den Bosch (1945-2020), handige handjes en altijd een vrolijke noot

WINTELRE - Met het overlijden op 17 mei van Henk van den Bosch (74) neemt Wintelre afscheid van ‘unne skône mens’, zoals de rouwkaart vermeldt. Vrijdag wordt – vanwege de coronacrisis in kleine kring – afscheid genomen van de vrijwilliger in hart en nieren.

Ad Hoeks coördineert in Wintelre de maaltijdbezorging. ,,In Henk verliezen wij een vrolijke, enthousiaste collega-maaltijdbezorger. Eerst bij Joris Zorg en nu sinds een jaar bij Maaltijdservice. Hij deed dit bijna tien jaar met veel plezier. Vaak was hij expres te vroeg in Oirschot om te kunnen ‘buurten’. Wij houden een plezierige herinnering aan hem.”

Toneelvereniging De Vriendenkring had hem zo’n veertig jaar in haar midden. Van den Bosch hield er zich bezig met decorbouw. Af en toe speelde hij een rol in een groot of kinderstuk. In zijn werkzame leven deed de geboren en getogen Wintelrenaar technische kennis op bij DAF en garage De Burgh in Eindhoven. De allemansvriend stond altijd klaar om zijn technische kennis in te zetten voor dorpsgenoten.

Doener

Jarenlang maakte hij deel uit van de klussendienst waarvan Adrie Franken de coördinator is. Hij kenschetst Van den Bosch als een praktisch ingesteld persoon. ,,Een echte doener. Voor de klussendienst van heel veel waarde, omdat klusjes bij dorpsgenoten ook vaak vragen om een praktische aanpak. Als je Henk vroeg om een klusje uit te voeren, kon je er zeker van zijn dat dat ook gebeurde. Bovendien wist hij als gezellige buurter bij de mensen ook nog een fraai verhaal te vertellen. Door zijn ziektebeeld van het afgelopen jaar durfden wij hem echter niet meer te belasten met klussen. Missen zullen we hem zeker, al is het alleen al om zijn flamboyante, gevoelige en gezellige aanwezigheid.”

Schaterende lach

Een verenigingsmens in hart en nieren noemt gildebroeder Ben van den Berk hem. Ruim twintig jaar was Van den Bosch lid van het plaatselijke gilde. ,,Hij had de leiding tijdens de optocht, voor het opstellen en het vertrek. Maar in de rij blijven kon hij niet. Ook heeft hij altijd aan alle activiteiten meegedaan, zoals schieten, jeu de boules en barbecues. Als er iets te vieren was dan was hij erbij en dat kon je zeker ook merken aan zijn grappen, grollen en schaterende lach.”