Hennepkwekerij in Hapert opgedoekt door oplettende Enexis-medewerker

Van tapijt naar pvc: echtpaar Soetens zag verschil­len­de woontrends komen en gaan in Vessem

6 april VESSEM - Frans en Yvonne Soetens zijn na 38 jaar gestopt met hun zaak in woninginrichting aan de Jan Smuldersstraat in Vessem. Het plan is om in het winkelpand drie appartementen te bouwen.