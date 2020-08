Henri uit Vessem loopt extreme tocht door Irak voor medemens

Henri Kloppenburg heeft sinds vorig jaar een missie: gelovigen te hulp schieten die het moeilijk hebben. En als er ergens ter wereld gelovigen in nood verkeren dan is het wel in de Iraakse stad Mosul, het vroegere Nineve. ,,Mensen zijn daar omwille van hun geloof verdreven uit hun huis en opgejaagd door ISIS. Velen moeten hun geliefden missen doordat ze vermoord zijn. Dat raakte bij mij een snaar.”

Hij heeft een bijzondere manier gevonden om deze mensen te helpen. Hij gaat 63 kilometer afleggen in een extreme locatie, in dit geval de door oorlog gehavende regio Mosul. De tocht van Kloppenburg is onderdeel van een groter charitatief evenement, genaamd Muskathlon, dat wordt georganiseerd door de mannenbeweging De Vierde Musketier.

Het doel van Kloppenburg is om met het lopen van de Muskathlon ten minste tienduizend euro in te zamelen voor het werk van Stichting Open Doors. Deze organisatie komt op voor christenen die door hun geloof worden verdrukt of vervolgd. Zij verlenen praktische hulp zoals traumazorg, noodhulp voor oorlogsslachtoffers en geven training voor traumacoaches.

Hardlopen of fietsen mag ook tijdens zo’n Muskathlon, maar Kloppenburg koos voor wandelen. ,,Ik kies voor de grootste uitdaging.” De lange wandeltocht door het Iraakse gebied waarin de vervolgde christenen leven moet deelnemers meer bewust maken van de beproevingen die deze groep heeft doorstaan.

Naastenliefde

Naast het sportieve gedeelte is er ruimte voor huisbezoeken bij de allerarmsten en ontmoetingen met vervolgde christenen. Dit alles – samen met het uitzoeken van de looproute – wordt door de Vierde Musketier geregeld. Er gaat ook een arts mee. De ‘muskathleten’ betalen hun eigen reis- en verblijfskosten.

Het is niet toevallig dat Kloppenburg juist een organisatie als Open Doors wil steunen. Het geloof was voor hem een belangrijke strohalm toen hij zelf donkere tijden meemaakte. ,,Ik heb zware beproevingen gekend na een scheiding en verslavingsproblemen. Ik heb zelf aan den lijve ondervonden wat het is om niks te hebben. Op het laatst had ik nog maar 63 cent op mijn bankrekening. Ik ben er weer bovenop gekomen met naastenliefde van mensen die ik soms niet eens kende.”

Bijvoorbeeld toen Kloppenburg een sollicitatiegesprek kreeg in Eindhoven. Een wildvreemde gaf hem zomaar een treinkaartje, anders had hij er niet eens kunnen komen. Samen met vijftig andere sporters gaat hij het Muskathlon-avontuur aan. Al is dit nu even uitgesteld naar het voorjaar van 2021, door corona. Dat geeft hem nog wat extra tijd om zijn plan meer bekendheid te geven: voor fondsenwerving én om zich voor te bereiden. ,,Ik wandel veel rondom Vessem, waar ik nog niet zo lang woon. En in het oosten van het land, waar ik oorspronkelijk vandaan kom.”

Op zaterdag 29 augustus organiseert Kloppenburg samen met de Pelgrimshoeve in Vessem een miniversie van de muskathlon voor maximaal 45 deelnemers. Het is een nieuwe route van 21 kilometer die langs verschillende kapelletjes voert, gelukkig maar een halve marathon.

Meer informatie en inschrijven via H.Kloppenburg71@gmail.com.