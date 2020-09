Herenboeren Kempen zoeken grond en leden

Fruit en runderen

Voorlopig is kinderfysiotherapeute Tamara Maas uit Eersel voorzitter van de coöperatie in oprichting. Samen met acht anderen vormt ze het voorlopige bestuur. In totaal moet 400.000 euro worden geïnvesteerd voor het opstarten van deze boerderij, die naast groenten en fruit ook runderen, 25 varkens, kippen en schapen gaat houden. De jaarlijkse exploitatie kost 260.000 euro waarvan het salaris van de boer, materialen, machines, brandstof, de pacht van de gronden en water en elektra moet worden betaald.

Op dit moment zijn er acht lokale Herenboeren actief en 28 initiatieven, zoals Herenboeren De Kempen. Als voorbeeld werd Herenboeren in Boxtel genoemd dat al langer draait. Bestuurslid Ruud Das uit Riethoven vertelde dat contact was gezocht met ZLTO Bergeijk en dat die erg enthousiast waren over dit initiatief. Grote vraag is dan ook of er mensen lid willen worden en of er een stuk landbouwgrond van 20 hectare gevonden kan worden in de Kempen. Doel is om samen duurzaam voedsel te produceren.