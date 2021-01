Herinrichting Knegselsedijk - Duiselseweg moet zorgen voor betere doorstroming naar A67, kosten 3,8 miljoen

DUIZEL/KNEGSEL - Het prijskaartje voor de herinrichting van de Knegselsedijk - Duiselseweg in Duizel en Knegsel bedraagt zo’n 3,8 miljoen euro op basis van de huidige plannen. Dat is 625.000 euro meer dan in 2018 werd gedacht. De bedoeling is dat de herinrichting in de loop van 2023 klaar is.

De herinrichting moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer vanuit noordelijke Kempendorpen naar de A67 en terug. De weg waar onder andere inwoners van Vessem en Hoogeloon gebruik van maken loopt via Hoef, Knegselsedijk en Steenovens of vice versa. Het plan voor de herinrichting bestaat uit drie projecten: de doorgaande route naar en van de A67, fietspad Knegselsedijk en fietspad Duiselseweg.

Uit de voorlopige plannen blijkt dat de huidige T-splitsingen Hoef/Knegselsedijk en Steenovens/Knegselsedijk bij de Venco Campus door middel van een bocht veranderen in een doorgaande weg. Het verkeer op die weg heeft voorrang. Op die manier moet de doorstroming van het verkeer verbeteren. Daarnaast komt er zowel een vrijliggend fietspad langs de Knegselsedijk als de Duiselseweg.

Twee varianten

Waar het fietspad langs de Duiselseweg precies komt te liggen is nog niet duidelijk. Er zijn twee varianten. De eerste is het geheel opschuiven van de Duiselseweg in zuidelijke richting. In dit geval moeten er 62 bomen verdwijnen. Terwijl de andere optie een vrijliggend fietspad achter de bomenrij aan de noordkant is. Echter is die grond niet van de gemeente Eersel.

Daarom moet de gemeente eerst in gesprek met omwonenden over de locatie van het fietspad en eventuele grondaankopen. De gemeente wil de bewoners binnenkort uitnodigen voor een gesprek en komt dan in april met een definitieve uitwerking. Naast het verwerven van gronden moet er ook een wijziging komen van het bestemmingsplan.

Verplaatsen kabels en leidingen

De uitvoering van de werkzaamheden vindt vervolgens plaats in twee fases. In november start de herinrichting van de Knegselsedijk, die in de loop van 2022 moet zijn afgerond. In 2022 starten de werkzaamheden van de Duiselseweg, die moeten in 2023 klaar zijn. De kosten zijn zo’n 3,8 miljoen euro, ruim zes ton hoger dan in 2018 werd gedacht. Dat komt vooral omdat kabels en leidingen die in de weg liggen, moeten worden verlegd. De gemeente ontvangt voor de herinrichting van de Knegselsedijk een subsidie van bijna 1,6 miljoen euro en vraagt voor de werkzaamheden aan de Duiselseweg volgend jaar nog subsidie aan.

Volledig scherm T-splitsing bij de Knegselsedijk - Hoef, om een doorgaande weg te realiseren komt hier een bocht. © Johan van der Putten