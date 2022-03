Herinrichting Lommelsedijk maakt oversteken voor fietsers in Luyksgestel veiliger

Werkzaamheden in drie fases

Deze werkzaamheden zullen in drie fases worden uitgevoerd. In de eerste fase vanaf 21 maart wordt de helft van de rijbaan afgesloten. Met behulp van tijdelijke verkeerslichten wordt dan het verkeer geregeld. Na ongeveer twee tot drie weken, wordt over de gehele lengte van de Lommelsedijk de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Deze tweede fase duurt naar verwachting twee weken. In die periode wordt het doorgaande verkeer omgeleid via Bergeijk - Luikerweg (N69) en Luikersteenweg in Lommel (N715).