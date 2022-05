Heropening Theater De Enck in Oirschot is van de baan

Man (38) uit Bladel opgepakt nadat hij twee vrouwen op fiets belaagde, verdacht van seksueel mis­bruik

BLADEL - Een 38-jarige man uit Bladel is maandag opgepakt als verdachte van seksueel misbruik van een 55-jarige vrouw begin deze maand in zijn woonplaats. Dat meldt de politie. De man wordt er ook van verdacht een 15-jarige meisje in Reusel te hebben belaagd in april.

18 mei