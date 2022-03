Herstel beekdal Kleine Beerze tussen Vessem en Oostelbeers nu officieel van start

Een deel van de partijen die betrokken zijn bij de realisatie van het beekdal, verzamelde zich bij de brug over het Heike. Daar zagen zij de oude en de nieuwe Kleine Beerze nog gebroederlijk naast elkaar liggen. Elders zijn delen van de oude beekloop inmiddels al dichtgegooid.

2 kilometer nieuwe beek

Aannemer Van Beers uit Hoogeloon is vorig jaar in december gestart met de werkzaamheden in het beekdal. Die begonnen aan de zuidkant van Vessem ter hoogte van de Hoogeloonsedijk en eindigen op landgoed Baest in Oostelbeers. ,,De aannemer is nu bezig in het gebied Spekdonken. Van de totaal zeven kilometer is nu zo’n twee kilometer nieuwe beek gerealiseerd. Die is gemiddeld drieënhalve meter breed en één meter zestig diep. De werkzaamheden zullen tijdens het broedseizoen, globaal van medio maart tot medio juli, stilliggen”, vertelt Eric Schellekens, projectleider van Waterschap De Dommel.

lees onder de foto verder

Volledig scherm Hoofdzaak van het werk is dat de Kleine Beerze weer door het landschap gaat kronkelen. Links de oude stroom en rechts de nieuwe. © Juan Vrijdag / DCI Media

Hoofdzaak van het werk is dat de Kleine Beerze weer door het landschap gaat kronkelen. Door deze nieuwe meanders blijft het water langer in het gebied. Dat heeft als voordeel dat het meer tijd heeft om in de grond te trekken en zo het grondwater aan te vullen.

Maaiveld verlaagd

De bij het project betrokken partijen hebben op verschillende plaatsen grond in eigendom. ,,Daar verlagen we het maaiveld met dertig tot veertig centimeter. Deze overstromingsvlakte dient om water uit de beek op te vangen tijdens perioden van hoogwater. Hierdoor krijgt het tijd om in de grond te infiltreren”, legt Schellekens uit. De vijf meter hoge fladderiep is maandag in de overstromingsvlakte geplant. Die zal zich daar ongetwijfeld thuis gaan voelen, want deze boom kan goed tegen periodieke hoge waterstanden.

In het deel op het grondgebied van Vessem zijn ook drie poelen gerealiseerd. Op het totale traject worden later dit jaar door de gemeenten Eersel en Oirschot vijf recreatieve bruggen over de Kleine Beerze geplaatst. Een deel van de recreatieve paden moet nog worden aangelegd. Eind dit jaar start dan nog het planten van bomen en het aanleggen van bosplantsoenen. Deze werkzaamheden zullen vermoedelijk doorlopen tot in het voorjaar van 2023.

Oeverzwaluwwand en vleermuizenkelder

Veel bekijks trok ook de net gerealiseerde oeverzwaluwwand met daarachter een vleermuizenkelder. ,,De kelder wordt nog van een deur met vliegspleet voorzien. In de kelder zorgt een murenstelsel voor het juiste klimaat waarbij vocht en temperatuur constant blijven”, legt Wim de Jong, beheerder van Brabants Landschap uit. Ook hier wordt het maaiveld nog verlaagd. Bij hoogwater komt het water uit de beek tot aan de oeverzwaluwwand. Eind dit jaar moet de zeven kilometer beekherstel gerealiseerd zijn.