Herstel van oude coalitie Bladel in zicht: Bladel Transparant, VHP en CDA

Davy Jansen leidt grootste partij van Bladel: ‘Ik merk dat ik het nog even moet verwerken’

BLADEL - Een dag na de overwinning van Bladel Transparant heeft lijsttrekker Davy Jansen nog wat moeite om zich te impact te realiseren. ,,Het was woensdagavond al zo bijzonder. Ik merk dat ik het nog steeds even moet verwerken. We zijn de komende jaren de grootste partij van Bladel. Heel bijzonder.”

17 maart