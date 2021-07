Herten, eenhoorns en giraffen maken voor buitenexpositie in Cultuurhuis Bergeijk

BERGEIJK - In het Jeugdatelier van de Bergeijkse Kunstenaarsvereniging (BKV) is het een drukte van belang. Zes kinderen zijn druk aan het lijmen en vijlen aan hun houten werkstukken. Hun kunstwerken worden binnenkort geëxposeerd in het Cultuurhuis Bergeijk als onderdeel van de expositie Beeld & Beleving die tot eind augustus op diverse plekken in Bergeijk wordt gehouden.

De zes kinderen van 8 tot 10 jaar oud zijn in het Jeugdatelier aan de Dr. Rauppstraat achter de muziekschool aan de slag in een blok van zes weken op woensdagmiddagen tussen 14.00-16.00 uur. Onder de bezielende leiding van docente Silvia Hendriks en de BKV-leden Wilhelmien van Dijk-Knapen, Ellen Burgmans en bestuurslid Jos Smeets wordt in opperste concentratie geschuurd, gevijld en gelijmd, soms met de tong uit de mond van de inspanning.

Een houten giraf

Door de coronacrisis is het Jeugdatelier meer dan een half jaar gesloten geweest. ,,Voordat corona uitbrak hadden we op woensdagmiddag en donderdagmiddag telkens twaalf kinderen, nu hebben we vandaag zes en morgen zes kinderen die druk zijn met hun werkstuk voor de expo’, vertelt Silvia Hendriks. Ze laat het plaatje zien van waaruit Indi Castelijns uit Westerhoven tot haar uiteindelijke werkstuk van een giraf is gekomen. ,,Ze heeft vanuit dit plaatje een giraf getekend, die daarna ook geschilderd en daarna de omtrek in hout uitgezaagd”, vertelt ze. ,,In vijf lagen wordt dit dier dan in hout geabstraheerd”, vult Jos Smeets aan.

,,Op donderdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur is een andere groep bezig met het maken van kubussen van klei die met keramiekverf zijn bewerkt om daarna in de oven te worden gebakken”, vertelt Wilhelmien van Dijk-Knapen. Het doel is volgens haar om de kinderen driedimensionaal te leren denken. Er wordt vaak gewerkt met ijzerdraad, hout, karton, klei en papier maché.

Quote Het is een pegasus , want deze heeft vleugel­tjes en een hoorn. Ik ben hem nu aan elkaar aan het lijmen Eline de Wit

Eline de Wit is bezig aan haar eenhoorn. ,,Het is een pegasus , want deze heeft vleugeltjes en een hoorn. Ik ben hem nu aan elkaar aan het lijmen,” legt ze uit. ,,Dit is de laatste keer dat ik eraan werk, want hij moet vanaf 4 juli in de vitrine van het Cultuurhuis Bergeijk staan.” De achtjarige Oscar Sweere is druk met een groot houten hert. ,,Ik heb wel eens een hert in het bos gezien”, zegt hij. Als hij klaar is met lijmen zet hij er met veel krachtsinspanning, zo is aan zijn gezicht te zien, de lijmklemmen op en dan moet het drogen. Maxim Kaper is een grote muis aan het maken. Hij heeft hem vastgezet in de werkbank, zodat hij hem nu met een grote vijl van alle oneffenheden kan ontdoen.

Volgende week woensdag en donderdag zijn de laatste middagen van dit blok, waarna weer een nieuw blok start met een ander onderwerp en ander materiaal. De expositie Beeld & Beleving in Bergeijk duurt van 4 juli tot 29 augustus en wordt gehouden in het Cultuurhuis Bergeijk, het Diamond Greenhouse (achter het Cultuurhuis), Rijksmonument De Ploeg en Hofmanheide Creatief. Voor meer info zie www.beeldenbeleving.nl/programma.