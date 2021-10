Het draait niet alleen om fietsen bij 40-jarig TWC De Contente uit Eersel

TWC De Contente is in de loop der jaren flink gegroeid. Toen Gerard Kavelaars ruim twintig jaar geleden lid werd waren er zo’n 35 leden. ,,Op de weg fietsten we in hoog tempo onze ritjes. Het mountainbiken stond nog in de kinderschoenen en we besloten dat ook te gaan doen hier in de bossen met onze vereniging. Binnen drie maanden hadden we er tachtig leden bij.”

Inmiddels heeft de jubilerende club er zo’n 250. ,,We zijn een brede vereniging geworden”, zegt Kavelaars die een jaar of zes voorzitter was en nog steeds in verschillende commissies zit. ,,Je kunt bij ons op de weg rijden, maar dus ook mountainbiken, spinning in de winter en we hebben een jeugdafdeling.”

Bruggetjes, bultjes en andere obstakels

De jeugd traint op eigen terrein waar een baan ligt van zo’n twee kilometer met bruggetjes, bultjes en andere obstakels. Zo’n 35 jeugdleden crossen daar rond. ,,Ze leren spelenderwijs hoe ze met de fiets moeten omgaan”, vertelt Kavelaars. ,,De jongste die er fietsen zijn een jaar of acht, negen”, vult Wil Maas, de huidige voorzitter van de vereniging, aan.

Maas kwam met de vereniging in aanraking nadat zijn dokter hem adviseerde om aan duursport te gaan doen. ,,Ik ging eerst zelf fietsen, maar hoorde toen van TWC De Contente. Het voordeel van in een groep fietsen is dat je achter een ander kunt zitten. Dan hoef je niet zo zwaar te trappen en dat is fijn als je het lastig hebt. Al draaien we wel door.”

Sociale fietser

Hij ziet zichzelf als een sociale fietser. ,,Het bakje koffie onderweg en het drankje na afloop horen er ook bij.” Die ruimte voor gezelligheid en het sociale is er bij TWC De Contente. Zo vindt er jaarlijks een zomer- en winterweekend plaats. In de zomer zijn er twee en in de winter één overnachting. De vereniging gaat dan bijvoorbeeld naar de Veluwe, de Eifel in Duitsland of de Alpen in Frankrijk om daar te fietsen.

Ook organiseert TWC De Contente twee keer per jaar een mountainbike toertocht. De Witrijttocht in februari en een tocht in het najaar. Wegens de coronaperiode konden de tochten een tijd niet doorgaan, maar eind van de maand staat er weer één op het programma.

ATB Marathon

Op zondag 31 oktober organiseert TWC De Contente een ATB Marathon met afstanden van 35, 50 en 75 kilometer en een kidstour van 17 kilometer. Er kan worden gestart tussen 8.00 en 10.00 uur. De start en finish is op sportpark De Dieprijt bij atletiekvereniging DES ter hoogte van Postelseweg 71 in Eersel.

Inschrijven kan ter plaatse. De kosten voor deelname zijn 5 euro voor de 35 en 50 kilometer, 7,5 euro voor de 75 kilometer, jeugd tot en met vijftien jaar 1 euro. NTFU-leden krijgen een euro korting.