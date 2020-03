Het einde van een monumentaal café

Caféwerk

De boerderij van de familie Schellekens aan de Kuilenrode in Hooge Mierde werd honderd jaar terug al uitgebreid met een café en een winkel. Gus en Kee Schellekens hoefden het caféwerk niet lang alleen te doen, want in hun gezin had dochter Laurence veel affiniteit met het helpen van klanten. Nadat ze haar man had leren kennen, kreeg het voor altijd de naam café van Grinsven. ,,Het caféleven, en voor zover ik me herinner ook de winkel die moeder dreef, ging zeven dagen per week door”, zegt Guus. ,,Moeder was altijd in de weer voor haar klanten. Alleen op eerste kerstdag waren we gesloten. Ze stond in de winkel en als de cafébel klonk, liep ze door naar de bar. Of we nu naar school gingen of er vandaan kwamen, er werd altijd gewerkt.”