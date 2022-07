Het fanatisme druipt eraf bij de deelnemers van de KPJ Zeskamp in Bergeijk

BERGEIJK - De 384 deelnemers aan de KPJ Zeskamp in Bergeijk zijn fanatiek. Zondagmiddag strijden ze in zestien ploegen om de meeste punten in zestien proeven. Ruim 1500 toeschouwers zien het gevecht op het terrein vlakbij De Waterlaat.

Het mocht weer na twee jaar, en dat was duidelijk te zien. De deelnemers, hun teamcaptains en ook het publiek: overal werd stevig aangemoedigd en tips gegeven hoe de proef nog beter te doen. De scoreborden werden tijdens de vijf minuten durende proef steeds bijgewerkt en uitgebreid bestudeerd door captains. Zeker als de joker daarbij was ingezet en dus dubbele punten konden worden gescoord.

Niels Peeters (23) uit Luyksgestel doet mee namens Kwinten Interieur. Hij heeft zojuist de zogenaamde verbandproef afgelegd. ,,Het was moeilijker dan ik dacht,” zegt hij daarover. ,,Je moet van de glijbaan afglijden en dan als je bijna beneden bent de bal in het hoogste gat zien te gooien. Dat valt tegen, omdat je een enorme snelheid opbouwt.”

Wie het hardste duwt, wint

Toeschouwer Niels Blanker bekijkt het vanaf een hangtafel en geeft commentaar: ,,Het spel is mooi gemaakt. Je gaat met snelheid naar beneden. Ze gooien bovenhands, maar je kunt beter onderhands gooien”, zo is zijn advies. Bij het ‘Gevecht boven land’ moeten de deelnemers een balk wegduwen, terwijl het andere team de andere richting in wil duwen. Wie het hardste duwt, wint. Gust Lommers (19) uit Luyksgestel, die nog staat na te hijgen van de inspanning, weet nu hoe het moet. ,,Je moet je tegenstander er dóórduwen.”

Volledig scherm Klimproef tijdens de Zeskamp. © Adrie Smolders

Bij de Watertrein staat scheidsrechter Harrie van Leeuwen. Hij moet kijken of het allemaal rechtmatig gaat wat de deelnemers doen. ,,Ze moeten water in een bak doen en die dan zo hard mogelijk omhoog duwen. Bovenaan staan twee deelnemers die een lege fietsbinnenband om de haak moeten gooien om de waterbak binnen te halen.” Het blijkt een hele klus om de bak zo hard te duwen dat ze boven kunnen aanhaken. Slechts één keer lukt het om een beetje water binnen te halen voor de punten. Op dat moment staat team Rob Ooms Tegelwerken met 15,5 cm water bovenaan. Deelnemer Jorn van der Ceelen (20) uit Bergeijk verklaart waarom het niet zo goed ging. ,,We hadden net daarvoor een zware proef gehad.”

Gras wordt opnieuw ingezaaid

Tussendoor meldt de omroeper dat in de grote, nu nog grotendeels lege feesttent, om 16.00 uur de Formule 1 wordt uitgezonden op een groot scherm. Voorzitter Stefan Daris kijkt tevreden naar de Zeskamp. ,,Alle spellen werken. Heel Bergeijk is op de been,” kijkt hij tevreden rond. ,,Het is ideaal weer met groen gras en een blauwe hemel. We gaan maandag de zaak weer opruimen. Als alles weg is wordt het terrein geëgaliseerd en wordt het gras weer ingezaaid.”

Volledig scherm KPJ Zeskamp in Bergeijk. © Adrie Smolders