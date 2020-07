Het historisch hart van Knegsel

Diep verscholen is misschien wel wat overdreven. Maar je moet wel even de moeite nemen om het harde pad te verlaten als je een interessant stukje Knegsel wilt bezoeken. Zandpaden in het bos, ten zuiden van de huidige kern, brengen je namelijk naar het historische hart van het kleine Kempendorp. Tot aan de middeleeuwen was dit de plek waar de eerste dorpsbewoners de hogere zandgronden bewerkten tot akkers. Hun boerderijtjes vormden een centrum waar een kerkje niet mocht ontbreken. Straatnamen als Dijkakker, Hoekseakker en Breemakker verwijzen nog naar dit oude boerenland wat nu bosgebied is.

Waar in de loop der jaren het dorp zich steeds meer verplaatste richting de vruchtbaardere, lager gelegen gronden bij het beekje de Poelenloop, gold dat niet voor het oude kerkje. In 1443 wordt al melding gemaakt van de parochiekerk die vernoemd is naar de beschermheiligen die nu nog steeds aan Knegsel zijn verbonden: Monulphus en Gondulphus.

Zwarte bladzijde

Zo’n 200 jaar deed het gebedshuis dienst voor het dorp. De Nederlandse overwinning van de Tachtigjarige Oorlog maakte daar in 1648 een eind aan. Toen werden alle Roomse kerken door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gesloten. Oorlog kenmerkte ook een volgende zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het Knegselse kerkje. Op 3 oktober 1688 verwoestten Franse troepen het dorp, de kerk incluis, tijdens strooptochten in het eerste jaar van de Negenjarige oorlog. In 1702 werd het nog een keer geplunderd tot er in 1790 door instorting echt een eind kwam aan het gebouw. In dat jaar besloten de Knegselnaren een nieuwe kerk te bouwen. Dichter bij het nieuwe dorpshart, op de locatie van de huidige H.H. Monulphus en Gondulphuskerk.

Uiteindelijk werd de ruïne van de oude kerk in 1813 helemaal afgebroken zodat er eigenlijk niets meer zou herinneren aan een plek met ruim vierhonderd jaar historie.

Aan het begin van de vorige eeuw kwam daarin verandering. Knegsel, tot aan 1900 een parochie met Steensel, kreeg een eigen pastoor: Antonius Eijken. Herstel van de eeuwenoude parochie stond hem na aan het hart. Zo ging hij samen met de Veldhovense schoolmeester Rijken op zoek naar de restanten van de vroegere parochiekerk en kerkhof in toen nog een open veld omringd door heide. Daar stuitten ze op de oude fundamenten die ze lieten opmetselen zodat de contouren van de eerste kerk van Knegsel weer zichtbaar werden. Daar bleef het niet bij. Op de plaats van het altaar liet hij op een granieten zuil een Heilig Hartbeeld plaatsen. Een impressie van de oude kerk maakte het eerherstel van deze belangrijke plaats voor Knegsel compleet.

Overpeinzing

Vandaag de dag ligt de opgraving aan een rustige zandweg die vernoemd is naar pastoor Eijken. Eiken en populieren omringen nu het ‘Oude Kerkhof’ zoals het in Knegsel heet. Een stenen bankje voor de ijzeren poort nodigt uit voor een momentje van overpeinzing na een lange wandeling of een fietstocht. Want behoudens een dorpsbewoner met een hond, zul je door weinigen gestoord worden op deze bijzondere plek in de Kempen.