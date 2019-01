Het huiskamergevoel van 't Vrijthof en de Woudgalm in Oirschot

OIRSCHOT - Komende zondag wordt een bijzonder horecajubileum gevierd in Oirschot. Frans en Petrie Smetsers runnen 25 jaar café ’t Vrijthof, Henriëtte even lang De Woudgalm.

Horeca zit de familie Smetsers in het bloed. Frans en Henriëtte, broer en zus, behoren tot de derde generatie, ze zijn met het café opgegroeid en kennen veel van hun klanten van haver tot gort. Aan de toog worden immers lief en leed gedeeld. ,,Als iemand elke week komt en dan plots niet, dan denk je meteen: wat zou er zijn? Je houdt dat een beetje in de gaten, je zorgt voor elkaar”, zegt Henriëtte.

De familie Smetsers staat voor een bijzonder jubileum. Frans en Petrie zijn 25 jaar het kasteleinsechtpaar van café ’t Vrijthof (‘de Cis’) in de Molenstraat, Henriëtte runt precies even lang café De Woudgalm in de Rijkesluisstraat. Zondag wordt met een feest uitgebreid stilgestaan bij die mijlpaal.

Beide cafés zijn overigens al veel langer in de familie. Het begon allemaal in De Woudgalm, in 1930, toen opa Franciscus (Cis) en oma Marie Smetsers een café begonnen. In 1953 werd door hen het pand aan de Molenstraat gekocht en werd ook daar een horecagelegenheid gestart.

Veronderstelling

In 1990 gingen Frans en Petrie op eigen benen staan in De Woudgalm. Frans: ,,In de veronderstelling dat we dat lang zouden doen. Maar niet veel later kondigden mijn vader en moeder aan dat ze wilden stoppen in ’t Vrijthof. Toen zijn we met z’n allen rond de tafel gaan zitten.” De oplossing werd snel gevonden. Frans en Petrie namen ’t Vrijthof over, Henriëtte betrok De Woudgalm. Dat was in 1994.

Sindsdien is het caféleven flink veranderd. Met name overdag is het rustiger geworden. Petrie: ,,Vroeger gingen we om 10.00 uur open en om 10.05 uur zat de bar vol. De mensen dronken dan meteen een biertje of borreltje. Dat zie je nu niet meer.”

Maar veel is ook hetzelfde gebleven. ‘t Vrijthof en De Woudgalm zijn nog van die typische bruine kroegen. Er wordt gebiljart, gedart en gekaart. Veel verenigingen hebben er hun uitvalsbasis. Het warme huiskamergevoel wordt versterkt doordat er altijd een bekend gezicht achter de bar staat. Petrie: ,,Een van ons tweeën is er altijd. Misschien een beetje ouderwets, maar dat hoort erbij, vinden wij.”

De passie voor het kasteleinsvak heeft in 25 jaar niet ingeboet. Frans: ,,Mensen een gezellige avond bezorgen, dat blijft geweldig.” Henriëtte: ,,Wij genieten als we anderen zien genieten.”