‘Het is heel fascinerend om te zien hoe ingenieus alles in elkaar zit’

BERGEIJK - Zeldzame moerasvogels, maar ook natuurliefhebbers, voelen zich vanaf dit voorjaar weer helemaal thuis bij de Liskes in Bergeijk. Door een opknapbeurt is niet alleen het open karakter in ere hersteld, maar is ook de schoonheid van dit bijzondere gebied weer helemaal zichtbaar geworden.

Natuurmonumenten start eind deze maand met de tweede fase van de opknapbeurt. Daarbij worden onder andere waterhuishoudkundige kunstwerken als stuwen en duikers vernieuwd.

Viskwekerij

De Liskes vormt samen met onder andere de Pastoorsweijer en Brouwersweijer het zogeheten ‘Parelsnoer van Weijers’. Ze maken onderdeel uit van een oud watersysteem met bijzondere natuurwaarden in De Maay, een natuurgebied in Bergeijk. De waterpartijen deden vroeger dienst als viskwekerij. Vanaf 1992 beheert Natuurmonumenten het voormalige visvijvercomplex. “De vissen werden voor zover we weten in eerste instantie gekweekt voor het ‘vrijdagse visje’, een katholiek gebruik. Later heeft de viskweek zich gericht op de sportvisserij”, vertelt Rutger Munters van Natuurmonumenten. Hij is projectleider voor de projecten binnen het ‘Parelsnoer van Weijers’.

Nadat begin dit jaar de dijken en kades van de Liskes zijn vrijgemaakt van opgeschoten boompjes en Amerikaanse vogelkers wordt er dit najaar gewerkt aan het herstel van stuwen en duikers. Deze waterhuishoudkundige kunstwerken zijn omstreeks 1950 aangelegd en verkeren in slechte staat.

De Liskes bestaat uit 13 visvijvers, die door een systeem van sloten en stuwtjes worden gevuld en afgelaten. Door dit oude systeem in ere te herstellen is het mogelijk om de watervoorziening per vijver te regelen. Vroeger was dit belangrijk voor de viskweek. Nu is het systeem van belang als leefgebied voor moerasvogels. Munters: “We hopen met het herstelde systeem ook de extreme droogval van de vijvers zoals in 2018 te kunnen voorkomen.”

Ingenieus

Behalve het herstellen en vervangen van kunstwerken wordt ook de doorstroming van de aan- en afvoerkanalen verbeterd. Ook de kades worden hersteld. Munters: “Het is heel fascinerend om te zien hoe ingenieus alles in elkaar zit en hoe goed het systeem werkt. We hoeven niets opnieuw te bedenken. Wij keren terug naar de oude situatie, alleen zijn we voorlopig niet van plan om zelf vis te gaan kweken.”

Als de werkzaamheden zijn afgerond kunnen bezoekers de wenteltrap van de ronde vogelkijkhut midden in het gebied weer beklimmen. Van boven hebben ze een verbluffend 360 graden-uitzicht over de Liskes.

Het is nu nog amper voor te stellen dat dergelijke vergezichten binnenkort ook weer mogelijk zijn bij de Pastoorsweijer. Het gebied ligt een steenworp verderop, maar het contrast met de Liskes is levensgroot. De ontoegankelijke Pastoorsweijer heeft nu nog veel weg van een moerasbos. De drie hoofdvijvers zijn helemaal dichtgegroeid.

Projectleider Rutger Munters bij een van de dichtgegroeide kanaaltjes bij de Pastoorsweijer.

“Hier starten we deze winter met de zaagwerkzaamheden”, vertelt Munters. Waar de Liskes toegankelijk is voor publiek, blijft de Pastoorsweijer afgesloten om de kwetsbare natuur beter te kunnen beschermen. Wel kunnen wandelaars gebruik maken van een pad langs het gebied. Munters: “Op dit moment bekijken we de mogelijkheid om ook hier een vogelkijkhut te plaatsen.”

Met het herstel van het oude watersysteem wordt naast de bijzondere cultuurhistorie, ook een belangrijk leefgebied voor libellen en (moeras)vogels als de woudaap, roerdomp en krakeend hersteld.

Grote wens

De onlangs door Natuurmonumenten aangekochte Brouwersweijer vormt het sluitstuk van het Parelsnoer van Weijers. Munters: “De aankoop was een grote wens van Natuurmonumenten. Daardoor is er nu een aaneengesloten gebied. Er is nog geen plan uitgewerkt voor de Brouwersweijer. Eerst moet onderzoek worden verricht naar het potentieel van het gebied.”