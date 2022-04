‘Het is wachten tot het hier een keer fout gaat’, verkeerssituatie in Vessems buurtschap Lantie wordt aangepakt

VESSEM - Bewoners van de Lantie in Vessem maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Enkele boerderijen staan dicht op de weg, de weg is smal, er zijn geen uitwijkmogelijkheden en er zit een lichte bocht in de weg. Daarom gaat de maximumsnelheid op een gedeelte van de weg omlaag.

Buurtbewoners van de Vessemse buurtschap Lantie voelen zich onveilig vanwege de verkeerssituatie in combinatie met de landbouwvoertuigen die van de weg gebruik maken. ,,Die zijn steeds breder geworden en kunnen steeds harder”, vertelt Barbara van der Ploeg, die aan het smalle stuk woont. ,,Er zijn nog geen gewonden gevallen, maar een oude dame is toen ze moest uitwijken met haar fiets in de tuin terechtgekomen en verschillende auto’s belanden in de sloot. Het is wachten tot het hier een keer fout gaat.”

Verkeersdrempels

Daarom trokken bewoners van de buurtschap aan de bel bij de gemeente. ,,Als buurt zijn we ervan overtuigd dat de situatie onveilig is en we willen dat er iets gebeurt. Er is gekozen voor verkeersdrempels, omdat andere dingen volgens de gemeente niet werken of passen.”

Op het eerste gezicht lijkt de smalle weg rustiger rijgedrag te stimuleren, maar dat is volgens Van der Ploeg niet de praktijk. ,,Loonwerkers kennen de weg op hun duimpje. Daarnaast staan ze onder tijdsdruk en hebben daarom haast. In de tijd van zaaien, oogsten en mesten is er een trein van landbouwvoertuigen die heel de dag heen en weer rijden.”

Aanpassingen

De bedoeling is dat de situatie in de zomer wordt aangepakt. In het gedeelte tussen huisnummer 8 en 12 mag dan nog maar dertig kilometer per uur worden gereden, in plaats van zestig kilometer per uur. Daarom worden daar twee 30km/uur-verkeersdrempels aangelegd. In de rest van de straat blijft de maximumsnelheid zestig kilometer per uur. Wel worden er twee 60km/uur-verkeersdrempels aangelegd. Eentje tussen huisnummer 1 en 4, de ander tussen 2 en 2a.