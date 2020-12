Het jeugdlintje was voor Bregje, en een beetje voor Tim

TERUG IN HET NIEUWSEERSEL - In februari dit jaar ontving Bregje Valk (15) een jeugdlintje omdat zij een bijzondere en inspirerende prestatie heeft geleverd. En nog steeds maakt ze het verschil.

Al jaren helpt Bregje als jonge mantelzorger haar broer Tim (17) die het syndroom van Down heeft. Ze helpt met allerlei dagelijkse zaken zoals aankleden, brood smeren en ergens mee naar toe fietsen. En als hun ouders niet thuis zijn, zorgt zij dat haar broer op tijd naar school of naar zwemmen gaat en dat hij dan alles bij zich heeft.

Sinds die bijzondere ceremonie op het gemeentehuis is er wel, maar ook weer niet veel veranderd in het leven van de familie Valk. De eerste lockdown kwam, en later de tweede. Toneel en judo voor Bregje en zwemmen en darts voor Tim gaan even niet door. Ze verjaarden allebei, maar een feestje zat er niet in. Bregje: ,,Gelukkig hou ik niet zo van verjaardag vieren.”

Tim was wel blij met de vele kaarten die hij kreeg, vooral die van burgemeester, Wim Wouters. ,,Dat was de mooiste.”

Stratenmaker

Bregje hielp Tim met de computer en het huiswerk. Maar als het éven kon, dan was Tim buiten te vinden. Het toeval wilde dat precies in die periode de straat voor hun huis open lag, omdat er aan de riolering werd gewerkt. Tim vond het prachtig om de stratenmakers te helpen. Hij bediende de trilplaat, hielp tegels leggen, sjouwde rioolbuizen en mocht af en toe even op de tractor en de graafmachine. Dat gaf Bregje de ruimte om tijd aan haar eigen schoolwerk te besteden. En af en toe zette ze dan koffie en thee voor Tims ‘vrienden’.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Uitreiking jeugdlintje van Bregje Valk. © DCI media

Het liefst gaat de behulpzame tiener na haar eindexamen eerst een jaartje naar het buitenland, bijvoorbeeld als au pair naar Canada. Daarna wil ze naar de toneelschool met als doel actrice, dramadocente of regisseur te worden. ,,Bregje moet voor haar eigen leven kiezen, Over de toekomst van Tim denken we uiteraard ook na. Hij gaat nu al één keer in de week naar een logeerhuis en hij loopt stage. Uiteindelijk zal hij ook op een fijne plek terecht komen”, denken zijn ouders.

Pannenkoeken

Maar nu geniet Tim nog even van de warme zorg van zijn zusje. Als mama moet werken, bakt Bregje pannenkoeken of maakt ze lasagne. Tim vindt het ook fijn als papa kookt. Dan wordt er namelijk wel eens friet gehaald.

In de woonkamer van huize Valk hangt, ingelijst aan de muur, het certificaat dat Bregje bij het lintje ontving. Het lintje zelf ligt in de kast, nu toevallig onder de mondkapjes. Bregje is uiteraard super trots op de erkenning. Ze sloeg zich daarna prima door dit rare jaar, en kijkt er alweer naar uit om nieuwe dingen te proberen. ,,Reizen, avontuur en die natuur in Canada lijken me heel vet.”