Het Kempenmuseum in Eersel moet weer gaan leven

EERSEL - Lief, statisch en niet meer van deze tijd, dat beeld roept het Kempenmuseum in Eersel op. Daar moet verandering in komen.

Het is stil en koud in het Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel, wegens corona is het gesloten. Niemand kijkt naar de bedstee in de oude boerderij of de verhalen over Kempische missionarissen. Voor het museum en de talloze vrijwilligers zijn het zware tijden.

Toch blijven voorzitter Ad van Hout en bestuurslid Gerrit van der Weijst hoopvol, er wordt gewerkt aan een plan voor de toekomst. Zo moet het museum worden vernieuwd en moet er een bezoekerscentrum komen. Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad in Eersel 60.000 euro beschikbaar om de plannen concreet uit te werken.

De Kempen is meer dan het agrarisch leven

Zo gaat het museaal profiel van het museum op de schop. De nadruk ligt nu op het agrarische leven in de periode 1850-1950. ,,De Kempen is breder dan het agrarische leven. Mensen werkten niet alleen op het land en zorgden voor varkens. Er was meer”, zegt Van der Weijst. Het brede Kempenverhaal van 1800 tot nu moet naar voren komen in de Kempencanon. ,,Hoe we dat precies gaan doen, wordt nog onderzocht. Het kan chronologisch en aan de hand van thema’s.” Onderwerpen waar aan wordt gedacht zijn religie, volksverhalen, onderwijs, industrialisatie en criminalisering.

Een van de problemen van het museum is ruimtegebrek. De boerderij vormt de kern van het museum, maar behalve de expositieruimte zijn er ook een receptie, horeca en kantoren gevestigd. Die worden naar het bezoekerscentrum verplaatst, zodat de boerderij volledig voor exposities kan worden gebruikt. Daar is wel een interne verbouwing voor nodig.

Het bezoekerscentrum moet op de plaats van de buitenschuur komen. Die ruimte is niet meer van deze tijd. Als je binnen staat zie je door gaten in het dak op sommige plaatsen de buitenlucht. Daarom zien Van Hout en Van der Weijst het liefst dat het gebouw wordt afgebroken en er een nieuw pand komt in dezelfde stijl. Ook moet er een kelder komen voor de opslag van materialen.

Startpunt van de toerist in de Kempen

Verder ziet het duo graag dat Toeristisch Informatiepunt Eersel, gevestigd op de Markt in Eersel, zijn intrek neemt in het bezoekerscentrum. ,,Samen kunnen we onze krachten bundelen”, meent de voorzitter. ,,We voeren samen verkennende gesprekken over de mogelijkheden.” Het bezoekerscentrum moet het startpunt worden van de toerist in de Kempen en het begin en eindpunt zijn van wandel- en fietspaden.

In het onderzoek wordt ook gekeken naar de toegangsroute, duurzaamheid, de ingang en het kostenplaatje. Zo is er een idee over een themaroute vanaf de markt en het gemeentehuis door het Poeliejoepark met bijvoorbeeld informatieborden of QR-codes. Verder is het de bedoeling dat de poort in de tuin aan de achterkant van het museum open gaat, zodat mensen ook van die kant naar binnen kunnen en moet de tuin van het museum publiekelijk toegankelijk worden tijdens openingstijden.

De boel afstoffen

,,We geven aan wat we willen, zodat specialisten, als architecten en museuminrichters, kunnen kijken hoe dat het beste ingevuld kan worden”, laat Van der Weijst weten. Het onderzoek moet in het najaar zijn afgerond. Dan kan de gemeenteraad er over oordelen. De kosten zijn begroot op twee miljoen euro. Daarvan kan vermoedelijk een deel gedekt worden door landelijke en Europese subsidies. ,,Het is aan de raad om te beslissen wat ze ervoor over heeft”, zegt Van Hout. Wat als die besluit dat er geen geld beschikbaar is? ,,Dan blijft het museum zoals het is en komen we niet verder dan de boel afstoffen.”