Het kruis en de gouden bol zijn terug; Hart van Hapert bereikt hoogste punt

HAPERT - Het gerestaureerde kruis is vrijdag teruggeplaatst op de voormalige Sint Severinuskerk in Hapert. Daarmee werd ook het hoogste punt gemarkeerd van het nieuwe complex Hart van Hapert.

Dat is de multifunctionele accommodatie (MFA) waar het kerkgebouw in opgenomen is.

Ook de gouden bol

Wethouder Davy Jansen klom zelf in de bak van een hoogwerker om het kruis op het kerktorentje te bevestigen. Dat gebeurde onder toeziend oog van medewerkers van Koninklijke Eijsbouts in Asten, dat het restauratiewerk heeft uitgevoerd. Zij gingen even later nog eens naar boven om ook de schoongemaakte en gerestaureerde gouden bol aan de kruisvoet te bevestigen.

Eerder werd al een nieuw motordrijfwerk gemonteerd en kwamen er nieuwe verlichtingselementen voor de cijfers en wijzers. Ook het kerktorentje werd opgeknapt. De wijzerwerken werden gedemonteerd, schoongemaakt en opnieuw met 23,75-karaats dubbel torengoud verguld.

Attributen gezegend

Op de grond had pastoor Harm Schilder vooraf de attributen gezegend. Hij keek tevreden toe. De Hapertse kerk is inmiddels niet meer in gebruik voor erediensten, maar in de MFA komt wel een gebedsruimte. Samen met de nieuwbouw worden ook de kerk en de naastgelegen pastorie volledig gerestaureerd. Beide gemeentelijke monumenten uit 1923 maken deel uit van de accommodatie die in september in gebruik moet zijn.

In Hart van Hapert komen naast de gebedsruimte ook het gemeenschapshuis, basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang, ouderensteunpunt en sporthal.