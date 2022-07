Het kruis staat weer op de kapel, Valentinus mag blij zijn met de vele vrijwilligers in Westerhoven

Toeval of niet, maar de grootvader van leiendekker Herbert Bakker heeft in 1947 ook de leien gelegd op de kapel die toen aan de Loverensedijk gebouwd werd. ,,Ik had het laatst met mijn vader over dit karwei, en die zei dat zijn vader Jan Bakker uit Veldhoven dat destijds had gedaan”, weet Bakker. Zijn vader Harrie Bakker (86) is er deze middag bij om samen met zijn zoon in de hoogwerker het opnieuw geverfde kruis op zijn plek te zetten.