Het lawaai van de A67, daar kan geen fluisterasfalt tegenop

1 augustus REUSEL - Twee bevriende mannen zijn zaterdagmiddag in Reusel lichtgewond geraakt nadat ze met elkaar in gevecht gingen. Bij die schermutselingen is ook gestoken. Beide mannen hadden naar verluidt ruzie over een vriendin. Het conflict zouden ze met een ‘boks’ hebben bijgelegd voor ze met de ambulance werden afgevoerd.