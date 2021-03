Het leek zo’n goed idee, maar de muzikale drive-thru van het jeugdorkest mocht niet doorgaan

OIRSCHOT - Het was uiteindelijk toch nog een mooie middag, afgelopen zondag. Maar hij leek vals te beginnen. Het concert van Arti Academy in Oirschot werd afgelast.

Dirigent Claudy van Bokhoven heeft wéér een draai moeten geven aan een van de vele activiteiten die zij met haar opleidingsorkest organiseert. De bedoeling was om haar vijftien leerlingen afzonderlijk van elkaar te laten optreden, buiten, op een groot bedrijfsterrein. Zonder publiek.

Enkel de gezinsleden van de leerlingen zouden in een auto naar de solisten luisteren. Met slechts drie auto’s tegelijk voor een buitenpodium, op voldoende afstand van elkaar. Daarna de volgende drie. Met een livestream voor geïnteresseerd publiek.

Quote Het concert moest worden afgelast. Het werd gezien als een evenement, met publiek, en dat is verboden Claudy van Bokhoven

,,Maar zaterdagochtend kreeg ik een bericht van de gemeente. Het concert moest worden afgelast. Het werd gezien als een evenement, met publiek, en dat is verboden.” Van Bokhoven was hevig teleurgesteld, boos en

verdrietig. ,,Het hele jaar zijn we bezig om coronaproof samen muziek te maken, om het instrument te blijven bespelen. Ik vond het tijd om de leerlingen een pluim te geven, om te laten weten wat zij allemaal kunnen en hoe flexibel zij zijn. Daarom was ik zo blij met het stuk in de krant afgelopen zaterdag. Toch heeft dat een alarm doen afgaan bij de gemeente.”

Behoorlijk van slag wist van de dirigent even niet hoe te reageren. ,,Er werd ook niet eerst even gevraagd: hoe gaan jullie het dan doen, hoe ziet het eruit?” Ze probeerde nog om ideeën voor te leggen bij de ambtenaar, maar er mocht geen publiek aanwezig zijn. Uiteindelijk mocht de livestream nog wel. Van Bokhoven had geen vergunning aangevraagd bij de gemeente. Ze had ook geen idee dat dit als een evenement werd gezien. ,,Op

Facebook heb ik een ‘evenement’ aangemaakt, zo gaat dat op Facebook, met die benaming. Het was bedoeld om mensen op de livestream te wijzen.”

Quote Bij scholen staan drommen ouders. Op de markt zie je mensen met elkaar koffie drinken, op bankjes en muurtjes Claudy van Bokhoven

Het is zuur voor haar om te zien hoe het in het dagelijks leven eraan toe gaat. ,,Bij scholen staan drommen ouders. Op de markt zie je mensen met elkaar koffie drinken, op bankjes en muurtjes. Bij wasstraten staat

een rij auto’s en zo kan ik nog wel even doorgaan. Onze eerlijkheid is afgestraft, helaas.”

De middag was uiteindelijk geslaagd. Van Bokhoven heeft haar pupillen weer even kunnen zien en er kwamen mooie reacties op de livestream.

Quote Met de oorspronke­lij­ke opzet zou Arti Oirschot in overtre­ding zijn geweest Judith Keijzers-Verschelling, burgemeester

Burgemeester Keijzers-Verschelling reageert: ,,Het is mooi om te zien dat initiatieven ontstaan met livestreams. Helaas mag live publiek niet aanwezig zijn, ook niet in een drive-thru, omdat het concert dan aangemerkt wordt als een evenement wat wettelijk niet is toegestaan. We denken graag mee wat er wel past binnen de wet- en regelgeving en er is gelegenheid om hierover contact op te nemen met de gemeente. We begrijpen dat het niet prettig is om op het laatste moment de opzet aan te passen, maar met de oorspronkelijke opzet zou Arti Oirschot in overtreding zijn geweest. Daarom hebben we contact gezocht met mevrouw Van Bokhoven om samen te bezien op welke wijze de livestream wel doorgang kon vinden.’