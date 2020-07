Het Loondermolenpad: een glibberige natte natuurparel bij De Volmolen

Wendy Keijzers wandelt elke ochtend zo’n zeven kilometer door het buitengebied van de gemeente Waalre. Onlangs attendeerde een kennis haar op het ‘natte voetenpad’, dat begint en eindigt bij camping De Volmolen op de grens van Waalre en Riethoven. ,,Uit nieuwsgierigheid heb ik de route gelopen en inmiddels heb ik dat al drie keer gedaan. Ik geniet van de uitgestrektheid en van de afwisseling in het landschap, maar ook van de stilte. Je komt over verschillende loopbruggetjes over de Dommel en over de Keersop. Ze zijn ongelijk in hoogte en verbinden de verschillende wandelgebieden met elkaar. Als het niet te warm en niet te koud is, is dit een prachtige trip door alle kleuren groen.”

Blauwe laarsjes

De wandelroute, die nader beschouwt het ‘Loondermolenpad’ heet is een ‘natte natuurparel’. Je volgt de paaltjes met daarop de blauwe laarsjes en dan kom je over Landgoed de Loonderhoeve, langs weilanden, door broekbossen en voorbij dode spechtbomen, over een plankenpad en over zandpaden die soms droog en vaak wat natter zijn. Op verschillende plekken tijdens de tocht zijn er rustpunten. Je kunt bijvoorbeeld even uitblazen op de hufterproof Hans Kloosterboerbank, terwijl je ondertussen je picknickmandje of rugzak uitpakt om te genieten van je zelf meegebrachte natje en droogje.

Wendy neemt me een ochtend mee op pad. We lopen eerst een stukje over het kampeerterrein van de Volmolen voor we bij het wandelpad aankomen. Je weet dat je goed zit wanneer je caravan ‘Krek wa’k wauw’ passeert. ,,Het is hier opletten waar je loopt, want bij regen glibber je zo alle kanten op”, zegt Wendy, die na een paar minuten plots stilstaat. ,,We hebben een pijltje gemist. Maar als we zo rechts gaan, komen we er ook. Denk ik. Weet je wat? We lopen gewoon even terug.” Ondertussen plukt ze wat bramen van een struik en steekt deze in haar mond: ,,Hmm, lekker zoet.”

Door de mooie weerschijn van de zon lichten de oranje jeneverbesjes even fel op. Of zijn het vlierbessen? Af en toe komt er een jogger voorbij, maar het is verder erg rustig op de route. In het leefgebied van de Schotse Hooglanders zien we deze ochtend slechts hun uitwerpselen. Als we even stilstaan om eens goed de lucht van vers gemaaid gras op te snuiven, zien we dat op sommige plekken de kerstbomen zich al verdekt hebben opgesteld. Er is veel gezoem rondom onze hoofden en wrijvend over de bovenarmen concluderen we dat een flesje Deet ook wel in de rugzak had gemogen.

Tropisch regenwoud

Soms lijkt het of we ver, heel ver van de bewoonde wereld af zijn geraakt, maar daar zit Wendy niet mee: ,,We lopen hier niet door een tropisch regenwoud. Mis je een blauwe pijl dan loop je echt niet verloren, hoor.”

En inderdaad, 7,26 kilometer en 515 verbrande calorieën later, vinden we onszelf na 1 uur en 56 minuten terug op het terras van De Volmolen.