Het loopt storm bij de reeënwandeling van Bert in Lage Mierde

Twee keer per week, soms in de vroege morgen en soms als de zon ondergaat, gaat Lage Mierdenaar Bert Hendrikx (63) met een groepje natuurliefhebbers het bos van landgoed Wellenseind in.

Wat begon als reeën spotten, groeide in enkele maanden uit naar een volledige excursie. In groepjes van maximaal zes personen gaat hij op pad, maar wel tegen de wind in en zonder dat er iemand parfum gebruikt. ,,Het ontstond als een van de ideeën om bezoekers van het nog nieuwe natuurcentrum Voor Anker te bieden”, legt hij uit.

Mond-tot-mond reclame

Als Hendrikx over het initiatief vertelt, worden zijn ogen pretoogjes. ,,Al vanaf de start liep het als een trein, ook al was er niet meer dan mond-tot-mond reclame”, vertelt hij. ,,Maar het loopt steeds meer storm, nu ben ik al tot eind juni volgeboekt.”

Bert groeide op in Lage Mierde en zijn liefde voor de natuur groeide tegelijk met zijn kennis over het gebied van De Utrecht en omliggend gebied. ,,Wij hadden er landbouwgrond liggen, waardoor ik er al veel kwam. Door het wildbeheer kwam ik ook al bij mevrouw Puijenbroek, de vorige bewoner van Wellenseind, over de vloer. Ik raakte met Jan Zeeman aan de praat omdat wij midden in zijn gebied nog een klein stukje grond hadden. Van het een kwam het ander en toen hij voorstelde om iets bij te dragen aan het beheer van het gebied viel alles op zijn plek.”

Zes-einders en bijzondere vogels

Al vanaf de start van Voor Anker in mei vorig jaar, verricht hij er tal van klusjes. Van het houden van toezicht, tot het geven van uitleg bij de brandrode runderen. ,,Maar het reeën spotten is echt helemaal mijn ding”, zegt hij enthousiast. ,,Tot nu toe heb ik ook nog geen enkele groep teleur hoeven stellen, we hebben elke keer de dieren gezien. Ik weet ze niet alleen goed te vinden, ik ken ze ook doordat ik ze vaak observeer. Zo zitten er op dit moment twee zes-einders tussen, dat is wel bijzonder. Vrijwel altijd zien we ook bijzondere vogels want het is een mooi gebied waar veel te zien is.”

Maar hoe enthousiast de mensen in de excursie ook zijn, de aandacht voor de natuur staat bij hem altijd voorop. ,,Ik besteed veel uitleg aan veiligheid, voor de mensen, maar ook voor de dieren. We houden voldoende afstand om ze niet te verstoren en honden zijn taboe. Het spreekt voor zich dat iedereen ook stil moet zijn want de reeën horen ons al op 500 meter aankomen. Iedereen moet daaraan meewerken, anders zien ze niets.”