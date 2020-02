Het lot van schildersvereniging De Rietpen is verhuizen

Anderhalf jaar zat De Rietpen in een atelier aan de Kerkstraat in Bergeijk, maar het was voor bestuur en leden al vanaf het begin duidelijk dat dit slechts een tussenstation was. „We waren blij dat we ergens onderdak gevonden hadden, maar dat atelier was eigenlijk te klein. We zijn anderhalf jaar actief op zoek geweest naar iets groters”, zegt Van der Velden. Hij is blij met de nieuwe, grotere ruimte die nu gevonden is in Eersel.



De schildersvereniging is opgericht op 1 januari 1991 en telt momenteel 34 leden uit alle uithoeken van de Kempen, maar ook uit Mierlo, Valkenswaard en Eindhoven. De naam is afkomstig van de eerste locatie waar ze gevestigd was, namelijk in Riethoven.