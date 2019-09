‘Het moet een snoepwinkel voor volwassen zijn’

Carla Smulders (46) gaat Deli Kaatje - een delicatessenwinkel met kaas, ham, wijn, borrelplanken en cadeaus - niet alleen doen. Ze krijgt hulp van Babette van der Schoot (37). Geen onbekende voor haar, want ze is al 23 jaar haar vriendin en collega. Smulders ziet het openen van de winkel, na een carrière in de horeca, als een frisse start. Ze was eerder eigenaresse van een grand café in Oirschot: Palacio.

,,Deli Kaatje moet eigenlijk een soort snoepwinkel voor volwassenen zijn.” De eigenaresse is dolenthousiast over haar nieuwe zaak. Terwijl vele andere bakkers en slagers sluiten vanwege concurrentie met supermarkten, is Smulders allesbehalve gespannen. Volgens haar gaat zij net een stukje verder dan een supermarkt. ,, Bij een speciaalzaak is er iemand die je adviseert en helpt. In de supermarkt niet. Klanten kunnen daar niet vragen om een stukje kaas te proeven. Deze staan in de koeling en die moeten ze zelf pakken.”

Een klant loopt de winkel in en kijkt om zich heen. Terwijl hij de winkel bewondert, groeit er al snel een glimlach op zijn gezicht. ,,Kan ik u ergens mee helpen?”, vraagt Van der Schoot. De klant kijkt liever zelf nog even rond.